Exxen abonelik ücretlerine bir zam daha

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen ve ExxenSpor, abonelik ücretlerine bir zam daha yaptı.

Gibi, Leyla ile Mecnun, Konuşanlar gibi popüler yapımlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, abonelik ücretlerine yaklaşık yüzde 30 zam yaptı.

Bir aylık reklamlı Exxen üyelik ücreti 99 TL'den 129 TL'ye yükseldi. Bir aylık reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 222,5 TL'den 289 TL'ye çıktı. Yıllık abonelik paketleri kaldırıldı.

Exxen’den yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz, Türkiye'nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren güncelliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yeni fiyatlar 17 Şubat 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Exxen'e en son 25 Kasım 2023'te zam gelmişti. Exxen'e geçen sene toplam 4 kez zam yapılmıştı.