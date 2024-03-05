Eylem Tok kimdir? Eylem Tok kaç yaşında, nereli? | Eylem Tok'un hayatı ve kariyeri

İstanbul'da meydana gelen bir trafik kazası yazar Eylem Tok'un gündeme gelmesine sebep oldu. Sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında adı gündeme gelen Eylem Tok'un kim olduğu yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Eylem Tok kimdir? Eylem Tok kaç yaşında, nereli? İşte Eylem Tok'un hayatı ve kariyeri!

İstanbul'da gerçekleşen trafik kazası sonrası gündeme gelen Eylem Tok'un kim olduğu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sosyal medyada gündem haline getirilen Eylem Tok'un kaç yaşında, nereli olduğu, hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Eylem Tok kimdir? Eylem Tok kaç yaşında, nereli? İşte Eylem Tok'un hayatı ve kariyeri!

Eylem Tok kimdir?

Eylem Tok Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan Eylem Tok öykü, deneme ve roman türlerinde eserler verdi.

Eylem Tok'un hayatı ve kariyeri

Eleştirmenler tarafından kendine özgü bir tarzı olduğu ifade edilen Eylem Tok'un, "Mihr", "Allah’ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi eserleri Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer aldı. Ayrıca, "Dev ve Üç Cüceler" ve "Dev ile Üç Cüce" adlı çocuk kitapları İngiltere, ABD ve Kanada'da da yayımlandı.

2016 yılında soyut sanat filmi "Sintiyatpera"yı yöneten ve senaryosunu yazan Tok, bu filmle Türkiye ve uluslararası birçok film festivalinde finale kaldı. Yazılarını Sintiyapera adlı yayınevi aracılığıyla okurlarla buluşturan Eylem Tok, yaşamını İstanbul'da sürdürüyor.

Eylem Tok neden gündem oldu?

Eylem Tok, 16 yaşındaki oğlu Timur Cihan'ın ATV motorunu tamir etmeye çalışan bir gruba ciple çarparak bir kişinin ölümüne neden olmasının ardından Mısır’a kaçması sebebiyle gündem olmuştur.