Eylem Tok'un eski eşi Bülent Cihantimur'un ifadesi ortaya çıktı

Eyüpsultan’da kullandığı cip ile çarparak Murat Aci'nin ölümüne yol açan T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'un ifadesi ortaya çıktı. Cihantimur, "Oğlumun Türkiye’ye gelmesi ve adalet önünde hesap vermesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

Eyüpsultan’da kullandığı cip ile çarparak Murat Aci'nin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'un ifadesi ortaya çıktı.

Yazar Eylem Tok'un 13 sene önce boşandığı eşi olan Bülent Cihantimur, kazadan yaklaşık 1,5 saat sonra Eylem Tok'un kendisini aradığını söyledi.

Oğlu T.C. ile Eylem Tok'un yaşadığı eve gittiğini anlatan Cihantimur, yaşananları şöyle anlattı:

"Oğlum şoktaydı ve konuşabilecek durumda değildi. Eylem de o sırada ev içinde dolaşarak telefon görüşmeleri yapıyordu. Oğlumun durumunu iyi görmediğim için onu öncelikle muayeneye götürüp acil müdahale gerektiren bir durumu olup olmadığını anlamak istedim. Bu sırada kazada yaralı ya da ölü olduğu tarafımca da bilinmemekteydi. Eylemin telefonunu kapattım ve öncelikle şokta olan Timur’un acil müdahale gerektiren bir sağlık sorunu olup olmadığını anlayalım, sonra da ehliyeti olmadığı için avukatlara bilgi verip yapılması gerekenleri yapalım dedim. Oğlumu alıp orada bulunan elektrikli aracı kendim kullanarak kliniğe gitmek için yola çıktım."

"EYLEM'İ DEFALARCA KEZ ARAMAMA RAĞMEN TELEFONU AÇMADI"

Eylem Tok'un bir şiket çalışanının aracıyla peşinden gelmeye başladığını söyleyen Cİhantimur, o esnada oğlunun dış dünyaya tamamen kapalı durumda olduğunu söyledi. Aracın şarjının bittiğini ve oğlunun Eylem Tok'un bulunduğu araca geçtiğini aktardı.

Cihantimur, ifadesine şöyle devam etti:

"Timur’u o araca geçirdik ve Eylem’e ‘siz kliniğe geçin çocuk hala şokta ben de şoförümüz Adem’i aradım onunla geleceğim hemen arkanızdan’ dedim. Adem yanıma geldi beni aldı ve kliniğe gittik. Kliniğe gittiğimizde kimse yoktu. Eylem’in Timur’u yurt dışına götürme planından, kazadaki yaralılardan kazanın büyüklüğünden ve ölüm olayının yaşandığından bu sırada haberim oldu. Eylem’i defalarca kez aramama rağmen telefonlarını açmadı ve en son telefonunu kapattı."

"OĞLUM HUKUKİ BEDELİ ÖDEMEYİ KABUL EDECEK BİR ÇOCUK"

"Oğlum o gece yaşadığı şokun etkisinden çıktığında Türkiye’de yargılanmayı ve yaptığı bu hatanın hukuki bedelini ödemeyi kabul edecek bir çocuktur" diyen Cihantimur, kazada oğlu hayatını kaybeden Murat Aci’nin ailesi ile temasa geçtiğini de anlattı:

"Olanlar için çok üzgünüm. Kayıpların geri getirilemeyeceğini biliyorum. Bununla birlikte kazazede aile için elimden gelen ne varsa ömrümün sonuna kadar yapacağım. Oğlumun da Türkiye’ye gelmesi ve Türk hukuku önünde hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Oğlumun Türkiye’ye gelmesi ve adalet önünde hesap vermesi için elimden geleni yapacağım. Tüm olanlardan dolayı çok üzgünüm. Bugün ben de çağrılmadığım halde kendi isteğim ile konuyla ilgili olarak ifade vereceğim. İfade vermeden önce kamuoyunu da konuyla ilgili olarak bilgilendirmek istedim."