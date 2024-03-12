Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazada Demirören iddiası: Üst düzey kaynaktan açıklama

Eyüpsultan’da yazar Eylem Tok'un oğlu T.C'nin 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kazaya Yıldırım Demirören'in oğlunun adının da karıştığı iddia edildi. Demirören Grubu'ndan üst düzey bir kaynak tarafından yapılan açıklamada ise iddia yalanlanarak "HTS kayıtları her şeyi ortaya koyacaktır" denildi.

Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C'nin Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kazayla ilgili bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre, kazaya neden olan sürücü T.C'nin aracında 10 kişi bulunuyodu ancak 8'inin ifadesi alındı. İfadasi alınmayanlardan birinin annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçan T.C. olduğu belirtilirken diğer kişinin ise iş insanı Yıldırım Demirören'in oğlu olduğu öne sürüldü.

Halk TV'ye konuşan Demirören Grubu’ndan üst düzey bir kaynak ise söz konusu iddiayı yalanladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cemal Demirören yurtdışında okuyor. 2-3 aydır da Türkiye’ye gelmiş değil. Kazayı yapıp firar eden gençle tek ortak yanları, ortaokulda aynı okulda okumuş olmaları. Bunun dışında herhangi bir ilişkileri ve bağı yok. Kendisi eğitim için yurtdışında. İki çocuk sadece ortaokul yıllarında birbiri ile arkadaş. Zaten HTS kayıtları her şeyi ortaya koyacaktır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışıldığı sırada aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan Oğuz Murat Acı, İ.G., T.A., S.K. ve H.T. hastaneye kaldırılmış, Acı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti. Mısır'a giden Eylem Tok ve oğlu T.C'nin oradan ABD'ye gittiği bildirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan sürücü T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmıştı.

Eylem Tok ve oğlu T.C. için ABD'den iade talep ettiklerini açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.