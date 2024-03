EYT'lilerden Ankara'da eylem: "Adaletsizliğe sessiz kalmak buna ortak olmaktır"

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan ve 1 günle kaybedenler, Ankara'da seslerini duyurmaya çalıştı. EYT mağdurlarından Aslı Karabaş, "Bizleri görmezden gelemezsiniz. Buradayız ve haklarımıza kavuşana kadar burada olacağız. Tüm partilerimize sesleniyoruz bu adaletsizliğe sessiz kalmak buna ortak olmaktır. Cumhurbaşkanımız bizlere bu adaletsizliğin çözülmesi gerektiğini söyleyene kadar tek bir kişi kalmadan anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan ve 1 günle 17-20 yıl kaybedenler, haklarını aramak amacıyla bugün Ankara Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da emeklilerin basın açıklamasına katılarak destek verdi. Erkol, "Adalet her toplumu bir arada tutan önemli kurumlardan bir tanesi. Emeklilik sisteminde düzenin bozulduğu da çok ortada. Bir an önce bütün emekli sisteminin parlemetoda gündeme getirilmesi yine emeklilite bir gün arayla haksızlğa uğrayan onlarca yıl sonra emekli olmak zorunda kalan yurttaşların hasızlıkların düzeltilmesi herkesin içine sinen adaletli sürdürelibilir bir emekli sisteminin kurulabilmesi talebinin her zaman yanındayız" dedi.

Emeklilikte Adalet Derneği üyelerinden Aslı Karabaş şunları söyledi:

"BURADAYIZ VE HAKLARIMIZA KAVUŞANA KADAR BURADA OLACAĞIZ"

"Yeniden düzenlenen EYT yasası tüm çalışanlar için adil bir emeklilik düzenlenmesi yerine sadece 8 Eylül 1999 tarihi öncesi başlayan çalışanlarını kapsayan bir düzenleme olarak hayata geçmiştir. Düzenlemeye göre 1 gün 1 ay 1 yıl geç çalışmaya başlamış olması nedeniyle yakın ya da daha fazla prime sahip akranlar arasında emekliliğe ulaşmalarında 17 -20 yıl fark oluşmuştur. Süre olarak insan ömrünün 4'te 1'ine karşılık gelen bu fark Anayasa'nın eşitlik ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Bizleri görmezden gelemezsiniz. Buradayız ve haklarımıza kavuşana kadar burada olacağız. Tüm partilerimze sesleniyoruz bu adaletsizliğe sessiz kalmak buna ortak olmaktır. Cumhurbaşkanımız bizlere bu adaletsizliğin çözülmesi gerektiğini söyleyene kadar tek bir kişi kalmadan anlatmaya devam edeceğiz."