Özgür Özel, kalem kalem anlattı: Her ay emeklinin cebinden 5,5 çeyrek altın çalınıyor

CHP lideri Özel, Zonguldak'ta seçmene hitap etti. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Özel, AKP iktidarı boyunca emeklinin alım gücünün nasıl eridiğini anlattı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "Bundan sonra emeklilerden sana oy yok Erdoğan" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ta açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Türkiye'de meydana gelen maden facialarına değinerek başlayan Özel, "İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda bir arpa boyu yer alamadık" dedi.

İliç'teki faciayı anımsatan Özel, "Halen daha maden ocaklarında kayıplar vermenin, ocakların başında gözü yaşlı ailelerin görüntüleri yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Bu maden ocaklarının vergilerini affedenler İliç'teki şirkete göstermelik ceza verip sonra vergi borcunu silenler emekçiye gelince 'para yok' diyor. Size yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Emeklinin alım gücünün nasıl düştüğünü anlatan Özel, "Eğer Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yetecek parayı bulamıyorsa, emeklilerin de Tayyip Erdoğan'a verecek oyları olmamalı. Bundan sonra emeklilerden sana oy yok Erdoğan" diye konuştu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Emeğin, mücadelenin kenti Zonguldak'tayız. Zonguldak'ı selamlıyorum... Sizin bizde ayrı bir yeriniz var.

1970'lerden beri Almanya'da ve İngiltere'de madenlerde ölümlü kazalar olmuyorken, bu mesleğin fıtratında ölüm var diyenlere karşı duruyoruz. Biz emeği savunuyoruz, sömürü düzenini değil. Maden ocaklarının vergilerini affedenler, emekçiye gelince para yok diyor. Size yazıklar olsun.



BAYRAM İKRAMİYELERİ

Zonguldak, emek ve kömürün şehri olarak bilinse de, şimdilerde emeklilerin şehri olma özelliğini taşıyor. Zonguldak, Türkiye'de emekli nüfusunun çalışan nüfusundan fazla olduğu nadir illerden biri; emekli sayısı, çalışan sayısından 26 bin fazla. 3 Kasım 2002'de, en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücrete denk geliyordu, bu da bugünün parasıyla yaklaşık 26 bin lira eder. Ancak, bu hükümet döneminde, adım adım emeklilerin alım gücü düşürüldü. Şu anda, en düşük emekli maaşı, asgari ücretin yalnızca yüzde 60'ı kadar. Asgari ücret 17 bin lira iken, en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Erdoğan'ın iktidara geldiği dönemde, en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınabiliyordu; şimdi ise yalnızca 2,5 çeyrek altın alınabiliyor. Her hesap yanılabilir ama altın hesabı yanılmaz. Emeklilerin aylık geliri, 8 çeyrek altından 2,5 çeyrek altına düşürüldü. Bu durum, her ay emeklilerin cebinden adeta 5,5 çeyrek altının çalınması anlamına geliyor. Kimin yüzünden gidiyor; Recep Tayyip Erdoğan yüzünden gidiyor.

Emeklilere iki bayramda verilen ikramiye konusuna gelince, 2015'te CHP'nin bir maaş ikramiye önerisi önce kabul görmedi. Ancak 7 Haziran seçimlerini kaybettikten sonra, hükümet de ikramiye vereceğini açıkladı. Seçime kadar hiçbir adım atılmazken, seçim döneminde 1000 lira ikramiye verildi. Biz, en az asgari ücret kadar olmasını önerdik; fakat hükümet, 1000 liranın yeterli olduğunu savundu. Bir zamanlar 1000 lira ile 24 kilo dana kıyma alınabilirken, bu miktar 2021'de 2 bin lira, bu yıl ise bayramdan önce 3 bin lira olarak planlanmıştı. Ancak bu 3 bin lira, bugün ancak 6 kilo dana kıyma alabiliyor. 2018'de bir bayram ikramiyesiyle alınabilen 24 kilo kıyma, bugün sadece 6 kiloya düşmüş durumda.

ERDOĞAN'A SESLENDİ: SANA EMEKLİDEN OY YOK

Ben kendi hesaplarımı yaptım ve sonuç olarak, emeklilerin taleplerini karşılamak için 1,4 trilyon lira gerekli değil; sadece 690 milyar lira yeterli. Fakat, "690 milyarı verin" dediğimizde, "Para yok" yanıtını alıyoruz. Oysa bu yılın bütçesine baktığımızda, vazgeçilen vergi gelirlerine şahit oluyoruz. İliç'teki yabancı şirketten, 5'li çetenin her bir üyesine, kamu müteahhitlerinden, Saray'ı inşa edenlere kadar ne kadar yandaş büyük holding varsa, onların hepsinin vergi gelirlerinden vazgeçilmiş; toplamda 657 milyar lira. Yani, şirketler para kazanmış, kâr etmiş ama vergi ödeme zamanı geldiğinde, devlet bu vergilerden 657 milyar lira vazgeçmiş. Emekliye gerekli olan para yok deniyor ama yandaş şirketler söz konusu olduğunda para bulunuyor. Eğer Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yetecek parayı bulamıyorsa, emeklilerin de Tayyip Erdoğan'a verecek oyları olmamalı. Zonguldak'taki emeklilerden bir mesaj var: 'Beni düşünmeyene ben de oy vermem.' Bundan sonra emeklilerden sana oy yok Erdoğan. Bu durumu sen düşün.

"KORKUYU ÖRGÜTLÜYORLAR"

Cumhur İttifakı bir yanda duruyor, korkuyu örgütlüyorlar. Hatay’a gidip şantaj yapıyorlar. Oysa Türkiye’nin en iyi hizmet alan kentleri CHP’li belediyeler yönetiyor.

Yıllardır iktidarda değiliz ama yüz öğrencilerin 85’i CHP’li belediyelerin olduğu ilçeleri tercih ediyor. Ama korkuyu örgütleyecek ya öyle konuşuyor Ama biz umudu örgütlüyoruz. Bir tarafta AK Parti bir yanda MHP. Her geçen gün birbirine benziyor. Rengi gökyüzünde koyu gri yağmur bulutları o ittifakın renkleridir. Kentlerin ve ülkenin üzerine kara bulut gibi çöktüler. Bir de yanlarına domuz bağcıların, Hizbullahçıların avukatlarını aldılar. Mikroba 'neden hastalık yapıyorsun?' diye sorulmaz. Bunların niyeti belli bunlar İstanbul Sözleşmesi’ne bağlı, Medeni Hukuka karşı o yüzden onlarla birlikteler."