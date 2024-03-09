Özgür Özel'den "Mansur Yavaş" iddiası

CHP lideri Özel, Ankara'da halk buluşmasına katıldı. 31 Mart seçimlerine kısa bir zaman kaldığına dikkati çeken Özel, Mansur Yavaş'ın rekor oyla seçileceğini söyledi. Özel, "Elbette sosyal demokratlardan oy istiyoruz, muhafazakar demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, yakasında güneş olan ya da yakasında olmasa gözü güneş gibi parlayan iyi insanlardan oy istiyoruz. Türkiye ittifakından oy istiyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki halk buluşmasına katıldı.

Bağlıca Meydanı'nda gerçekleştirilen halk buluşmasında, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu da yer aldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, Mansur Yavaş'ın beş yıllık belediye başkanlığı döneminde, tüm engellemelere rağmen büyük işler başardığını söyledi.

"BELEDİYE MECLİSİNDE ÇOĞUNLUK SAĞLANMALI"

Yavaş'ın seçimlerden rekor oyla galip ayrılacağını kaydeden Özel, belediye meclisinde çoğunluk sağlanmasının hizmet konusunda Ankara'yı çok daha ileriye taşıyacağına dikkat çekti.

Özel, Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu ve büyükşehirde de Mansur Yavaş için oy istedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Büyük bir heyecan var... 31 Mart yaklaşıyor, yoğun bir program içindeyiz. Bağlıca'nın güzel insanlarının buluşması var dediler, gelip bir selam vermek istedi. Bu seçim her yerde çok önemli ancak Ankara'daki önemi çok başka. Etümesgut beş yıl önce Mansur Başkan'a verdiği oyu sonuna kadar helal ediyor. Çünkü Mansur Başkanı hiçbir ayrımcılık yapmadan, esnafın, emeklinin, işsizin koluan giren ve destek olan halkçı bir belediyecilikle hizmet etti. Knedisini yürekten tebrik ediyoruz.

Mansur Başkan'ı ben Ankara'da anlatıyorum, Türkiye'nin dört bir yanında anlatıyorum. Mnsur Başkan, 31 Mart seçiminde Türkiye rekoru kıracak ama sadece Mansur Başkan'ın seçilmesi yetmiyor çünkü çok şey yapmak istiyor ama büyükşehir belediye meclisinde çoğunluk olmayıncaelini kolunu bağlıyorlar.

İYİ PARTİLİ SEÇMENE ÇAĞRI

Bu kadar işi meclis çoğunluğu olmadan yapan Manur Başkan, meclis çoğunluğunu alınca destan yazacak destan... Meclislerde çok güçlü olmamız lazım. Etimesgut’ta iyi belediyeciğiliğe oy istiyoruz.

Elbette sosyal demokratlardan oy istiyoruz, muhafazakar demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, yakasında güneş olan ya da yakasında olmasa gözü güneş gibi parlayan iyi insanlardan oy istiyoruz. Türkiye ittifakından oy istiyoruz.