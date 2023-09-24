EYT’den emekli olan Hamdi Alkan maaşını açıkladı

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, EYT’den emekli olduğunu açıkladı. 56 yaşındaki Hamdi Alkan “7600 TL maaş alıyorum” dedi.

'Reyting Hamdi' programı ile tanınan ve 'Arka Sıradakiler' dizisinde yönetmen koltuğunda oturan oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, EYT'den emekli olduğunu söyledi.

Posta'nın haberine göre; önceki gün bir etkinliğe katılan 56 yaşındaki Hamdi Alkan, "7600 TL maaş alıyorum" açıklamasını yaptı.

Yeni projelerine ilişkin de konuşan Alkan, "Kadıköy'de iki tane müzik projemiz var, onlarla ilgileniyorum. Çok yakında güzel işlerimiz olacak. Kızım Zeynep'ten de bahsetmek istiyorum, kendisi çok iyi. İkinci ameliyatını oldu elinden ama yurt dışına yolladım bu gün. Tiyatro görüşmeleri var orada. Gitmesi gerekiyordu" dedi.