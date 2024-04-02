Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi

Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçimde ABB'yi yeniden kazanan Mansur Yavaş'ı tebrik etti. Açıkladığı mal varlığıyla dikkat çeken Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a ise göndermede bulunan Mola, "Kendine 10 daire alarak imar vermesin hiçbir başkan mesela! Biz bunları duyduk, duymayalım artık" dedi.

Ezgi Mola, yerel seçimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı (ABB) büyük farkla kazanan Mansur Yavaş'ı tebrik etti; Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'a ise gönderme yaptı.

Pazar günü gerçekleşen yerel seçimde AKP çok sayıda kentte büyük kan kaybetti.

Ankara'da Mansur Yavaş bir önceki seçimde aldığı yüzde 50.93 oyu, 60,14’e taşıdı. AKP’nin tartışılan ismi Turgut Altınok ise ancak yüzde 31,89 oranında kaldı.

Seçimin ardından oyuncu, sanatçı ve pek çok ünlü isim sosyal medya hesbından paylaşım yaptı. Oyuncu Ezgi Mola, ABB seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mansur Yavaş'ı tebrik etti.

Mola, "Birleştirici konuşmalarından dolayı Mansur başkanı tebrik ederim, genel olarak söylenen birleştirici her söylemi destekliyor, ülkemiz için hayırlısı olsun diyorum" ifadelerine yer verdi.

Seçimin 'maç' olmaıdğını vurgulayan Mola, "Kimse kimseyi gaza getiren çirkin söylemlerde bulunmamalı. Daha gidecek çok yol var, yemeden, yedirmeden halktan alınanın halka verildiği bir devir gelsin artık. Hiçbir çocuk beslenmeliği olmadan okula gitmesin mesela, barınaklarda canlara iyi bakılsın" sözlerini kullandı.

ALTINOK'A 'DAİRE' GÖNDERMESİ

Mola, seçim sürecinde sosyal medya hesabından açıklaıdğı mal varlığıyla gündeme gelen Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a ise gönderme yaptı.

Mola, "Kendine 10 daire alarak imar vermesin hiçbir başkan mesela! Biz bunları duyduk, duymayalım artık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.