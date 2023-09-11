Ezgi Mola'ya destek veren şarkıcı Tan Taşçı'ya Musa Orhan'a hakaretten ceza

Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek için paylaşım yapan şarkıcı Tan Taşçı’ya Musa Orhan'a hakaretten ceza verildi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde cinsel saldırıda bulunduğu İpek Er'i intihara sürükleyerek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a, sosyal medyadan hakaret ettiği suçlamasıyla para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek için paylaşım yapan şarkıcı Tan Taşçı, Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle para cezası aldı.

DHA'nın haberine göre; Taşçı, Orhan'a sesli yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret ettiği iddiasıyla 65 gün adli para cezası karşılığında 1300 lira para cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş; şarkıcı Tan Taşçı’nın, Ezgi Mola’nın paylaşımına yorum yaparak, müvekkiline hakaret edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcı, Taşçı hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis isteminde bulundu. Öte yandan taraflar uzlaştırma bürosunda da uzlaşamadı.

Dosya, basit yargılama usulüyle Banaz Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Taşçı’nın paylaşım yaptığı tarihte Orhan’ın dava dosyasının istinaf aşamasında olduğunu ve aleyhine kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunmadığını belirtti. Bu sebepten sanık Taşçı’nın yazılı ileti ile hakaret suçunu oluşturduğuna karar verildi.

Mahkeme, Taşçı’ya uygulanan indirimlerle 65 gün adli para cezası karşılığında 1300 lira para cezası verip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca Taşçı’nın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına da hükmetti.

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NE OLMUŞTU?

Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağmıştı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş, soruşturmanın ardından Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 24 Mayıs 2022 tarihinde çıkan kararla Ezgi Mola, 'hakaret' suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün karşılığı 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.