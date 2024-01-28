F-16 satışı karşılığı ABD desteklenecek

Politika Servisi

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 23 milyar dolar değerindeki 40 adet F-16 savaş uçağı ve F-16 modernizasyon kiti satışına onay verdiğini Kongre’ye resmi olarak bildirmesinin ardından ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan konuyla ilgili detaylı açıklama geldi. Açıklamada, ‘‘Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’ne 23 milyar dolar değerinde F-16 savaş uçağı ve uçakların modernizasyonuyla ilgili ekipmanların satışını onaylayan kararını verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Kongre’ye bu muhtemel satışı bildiren belgeyi teslim etti,’’ ifadeleri kullanıldı.

"NATO müttefiki Türkiye’nin hava yeteneklerini ve NATO ile iş birliği potansiyelini geliştirerek ABD’nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenliğini de destekleyecek" denilen açıklamada, ‘‘Eski F-16 uçakları hizmet ömürlerinin sonuna yaklaşan Türkiye’nin F-16 uçak filosunu genişletmesine ve modernize etmesine imkân sağlayacaktır’’ denildi.

KONGRE’DEN ONAY ÇIKMASI BEKLENİYOR

Dışişleri Bakanlığı’nın resmi bildirimde bulunmasının ardından Kongre’nin satışa itirazı için 15 günü bulunuyor. Kongre bu sürede itirazda bulunmazsa satış gerçekleşmiş olacak. ABD Kongresi’nin iki kanadını oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler komiteleri, satışa sıcak bakıyor. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Ben Cardin yaptığı açıklamada, ‘‘Türkiye’nin F-16 uçağı satın alma talebini onaylamam, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasına bağlıydı” ifadelerini kullandı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul da üyeliğinin onaylanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.