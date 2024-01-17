Fabrikalarda uyarı eylemi

Emek Servisi

Toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından Birleşik Metal-İş üyeleri 19 Ocak'ta yurdun dört bir yanında greve çıkmaya hazırlanıyor. Türk Metal Sendikası'na üye işçiler ise fabrikalarda uyarı eylemlerine başladı.

Ford Otosan'ın Kocaeli Gölcük'te bulunan fabrikası ve İstanbul Sancaktepe'de bulunan deposunda çalışan işçiler Türkiye Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası'nın (MESS) uzlaşmaz tutumunu protesto ettiler. Gölcük fabrikasında Türk Metal Sendikası’na bağlı üye işçiler dün vardiya girişi ve çıkışında ıslık ve alkış eylemi gerçekleştirdi. Ford Otosan’ın Sancaktepe deposundaki işçiler MESS dayatmasına karşı 20 dakikalık iş bırakma eylemi yaptı.

PATRONLARA SON ÇAĞRI

Bu arada metal sektöründe çalışan bir grup işçi dün ortak bir açıklama yayımladı. "Patronlara son çağrımız" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bizler, kâr ve ihracat rekorları kıran şirketlerde çalışan ama açlık sınırının altında ücretlerle üstelik de insanlık dışı koşullarda çalışmaya zorlanan işçiler olarak ‘Artık yeter’ diyoruz. İş kolunda örgütlü tüm metal işçisi kardeşlerimize çağrımızdır! Yoksulluk sınırının üzerinde insan onuruna yaraşır bir ücret, insanca çalışma koşulları için birleşmekten ve birlikte mücadele etmekten başka şansımız yok. Sözleşmenin sonucunu bekleyerek, ‘Acaba yine satışa gelecek miyiz’ diye birbirimize sorarak, bu sözleşmeye kendimiz için, çocuklarımızın geleceği için müdahale etmeden ekmeğimizi büyütemeyiz." Türk Metal Sendikası'na da uyarılarda bulunan işçiler, "Türk Metal bürokrasisinin geçmiş pratiği ortadadır. Her dönem aynı senaryo devreye sokulmuş, sözleşmede uyuşmazlık tutulmuş, grev kararı alınmış, bir gece ansızın da sözleşme biz işçileri sefalete mahkum edecek şekilde patronlar lehine sonuçlandırılmıştır. Bu dönem bu senaryonun oynanmasına izin vermeyecek, tüm oyunlarınızı bozacağız."

Metal sektöründe toplu sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştı. Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası'nın ardından DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş da grev kararı almıştı. Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, 19-23-24 Ocak tarihlerinde 15 işletmeye bağlı 37 fabrikada greve çıkacak. Metal işçileri, 19 Ocak'ta 9 işletmeye bağlı 26 fabrikada, 23 Ocak'ta 3 işletmeye bağlı 6 fabrikada, 24 Ocak'ta ise 3 işletmeye bağlı 5 fabrikada iş bırakacak.