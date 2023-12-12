Fahrettin Koca'dan Hasan Bitmez açıklaması: Durumu son derece kritik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez’i tedavi gördüğü hastanedeki ziyaretinin ardından; "Meclis'te canlandırma dediğimiz resüsitasyon yapıldı. 20 dakikalık bir zaman diliminde de Bilkent Şehir Hastanemize nakli sağlandı. Bu canlandırmaya devam edildi ve hastaneye geldikten sonra anjiyosu planlandı. Yapılan anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü ve devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp-akciğer pompasına bağlandı. Hastamız, kalp-akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi" açıklamasını yaptı.

Güncel 12.12.2023 18:04 Giriş: 12.12.2023 18:04

Güncelleme: 12.12.2023 18:08 Kaynak: ANKA

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FOTOĞRAF: ANKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez’i tedavi gördüğü hastanedeki ziyaretinin ardından; "Hastamız, kalp-akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi" açıklamasını yaptı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının sonunda fenalaşarak bayıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık Bakanı Koca, Bitmez’in tedavi gördüğü hastaneye yaptığı ziyaretin ardından açıklama yaptı. Koca, şunları söyledi: SP'li Bitmez Meclis’te kalp krizi geçirirken AKP sıralarından rezil ifadeler: “Allah'ın gazabı böyle olur!"

"Meclisimizde Hasan Bitmez vekilimizin bir fenalaşma durumu söz konusu oldu ve erken dönemde kalbi durduğu için Meclis'te canlandırma dediğimiz resüsitasyon yapıldı. 20 dakikalık bir zaman diliminde de Bilkent Şehir Hastanemize nakli sağlandı. Bu canlandırmaya devam edildi ve hastaneye geldikten sonra anjiyosu planlandı. Yapılan anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü ve devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp-akciğer pompasına bağlandı. Hastamız, kalp-akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Bütün ekipler bir arada, yakın takip ediyor."