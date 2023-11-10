Fahrettin Koca: Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü yola çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in haftalardır bombardıman altında tuttuğu ve işgal harekatı başlattığı Gazze'ye yapılan en büyük sağlık yardımının yola çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü yola çıktığını' duyurdu. Bakan Koca, toplam 51 konteyner tıbbi malzeme ve jeneratörle 20 tam donanımlı ambulansın gemi yoluyla sevkiyatı için gerekli izinlerin alındığını ve malzemelerin İzmir’in Alsancak Limanından gemiye yüklenerek yola çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fahrettin Koca, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile Gazze’deki kanser hastası çocukların tedavisini görüştüklerini de belirtti.

Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü yola çıktı



Gazze’deki hasta ve yaralı kardeşlerimizin acılarını bir nebze de olsa hafifletme amacıyla Mısır Sağlık Bakanı ve yetkililerle yakın iş birliği çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.



Bilindiği üzere,… pic.twitter.com/FmQJVASgyG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2023

Fahrettin Koca, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nde tedavi gören hastaların ilk etapta Mısır'daki Şeyh Zuvaid ve El-Ariş Hastaneleri'ne nakledileceğini ifade etti.

Gazze’den gelecek hastaların tedavilerinin Türkiye ve Mısır'dan gönderilecek sağlık personelleri ile gerçekleştirileceğini duyuran Koca, ikinci etapta ise durumu uygun hastaların uçak ambulanslarla Türkiye’ye getirilmesinin planlanacağını söyledi.

ÜÇ ÜLKEDEN SAĞLIK KOORDİNASYON EKİBİ



Koca ayrıca Gazzeli hastaların Refah Sınır Kapısı'ndan nakli için İsrail Sağlık Bakanı ile temas kurulduğunu ve Türkiye, Mısır ve İsrail'in görevlendirildiği kişiler vasıtasıyla Sağlık Koordinasyon Ekibi oluşturulduğunu açıkladı.