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Fahrettin Koca Mısır'da açıkladı: Gazze'deki çocuklar ve kanser hastaları Türkiye'ye getirilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, işgal altındaki Gazze'ye gönderilen yardımlarla ilgili Mısır'a gitti. Koca, Gazze'den çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'a, ikinci etapta bazı hastaların Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.

Sağlık
  • 15.11.2023 15:18
  • Giriş: 15.11.2023 15:18
  • Güncelleme: 15.11.2023 15:25
Kaynak: Haber Merkezi
Fahrettin Koca Mısır'da açıkladı: Gazze'deki çocuklar ve kanser hastaları Türkiye'ye getirilecek

İsrail'in ağır bombardıman ve abluka altında tuttuğu Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Koca, Gazze'den çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'a sevk edileceğini, ikinci etapta bazı hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.

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