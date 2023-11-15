Fahrettin Koca Mısır'da açıkladı: Gazze'deki çocuklar ve kanser hastaları Türkiye'ye getirilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, işgal altındaki Gazze'ye gönderilen yardımlarla ilgili Mısır'a gitti. Koca, Gazze'den çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'a, ikinci etapta bazı hastaların Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.

İsrail'in ağır bombardıman ve abluka altında tuttuğu Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Hastaların tedavileri ve devamındaki süreçleri yerinde değerlendirmek üzere Mısır Sağlık Bakanıyla bir araya geldik.



📍Mısır https://t.co/uaZMS29B9a — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 15, 2023

Bakan Koca, Gazze'den çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'a sevk edileceğini, ikinci etapta bazı hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.