Fahrettin Koca: Toplu aşılamaya ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz, kapanma olmayacak

Eris varyantı nedeniyle yeniden toplu aşılama yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemde olunduğunu söyledi. Koca, kapanma gibi bir tedbirin de söz konusu olmadığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’un Eris varyantı nedeniyle ‘toplu aşılama’ yapılmasına gerek olmadığını söyledi.

Varyantın gündem olacak önemde olmadığını kaydeden Koca, "Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz" dedi.

Koca, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Eris varyantı" ve "toplu aşılama" tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KAPANMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Virüsün bir RNA virüsü olduğu için çeşitli mutasyonlar geçirdiğine vurgu yapan Koca, "Virüs bir RNA virüsü olduğu için çeşitli mutasyonlar geçirdi, virülansı yani hasta etme gücü azaldı. Ya Covid geçirdik ya aşılandık ya da her ikisi birlikte oldu ve sonuçta bünyelerimiz virüsü tanır hale geldi. Virüsün de etkisi azaldı. Mutasyona göre yeni aşılar geliştirilmeye çalışılıyor. Bu normaldir" dedi.

Ancak gelinen noktada bir propaganda yürütüldüğünü savunan Koca, "Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz. Biz gerekli olduğunda gerekeni yaptık. Kapanma gibi toplu tedbirler artık söz konusu değil" ifadelerini kullandı.