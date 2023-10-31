Fail en ağır cezayı almalı

Dersim’de yeğenini istismar ettiği öne sürülen O.T., yarın hakim karşısına çıkacak. Hala H.O, dayının bir gün bile cezaevinde kalmadığını belirterek "Sanığın en ağır cezayı almasını bekliyoruz. Adalet istiyoruz" dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Dersim’de yeğeni R.O.’ya cinsel istismarda bulunan O.T. isimli erkek, 1 Kasım’da yeniden hakim karşısına çıkacak. Verilen ceza İstinaf Mahkemesi’nde bozulan O.T.’nin ağır ceza alması gerektiğini söyleyen hala H.O "Bir gün bile cezaevinde yatmadı. Böyle bir şey olabilir mi? Adalet istiyoruz" dedi.

6 yaşındaki R.O.’nun, 4 yıl önce gittiği Dersim’in Mazgirt ilçesindeki köyde dayısı O.T. tarafından cinsel istismara maruz kaldığı öne sürüldü. R.O. yaşadıklarını halası H.O.’ya anlattıktan sonra hukuki süreç başladı. Halası ve doktorların şikâyeti üzerine başlayan soruşturmanın iddianamesi ise 2021’de kabul edildi. Ankara 2’nci Aile Mahkemesi’nin kararıyla R.O. koruyucu tedbir kapsamında halasına teslim edildi. Hazırlanan iddianamede savcılık, dayı O.T.’nin üzerine atılı suçu işlediğine dair ‘yeteri düzeyde şüphe oluştuğunu’ belirterek, hakkında “12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ceza talep etti.

Tunceli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ekim 2021 yılında görülen ilk duruşmada O.T., suçlamayı kabul etmedi. Mahkemede uzmanlar eşliğinde ifade veren R.O. istismarı anlattı.

30 Eylül 2022’de görülen davada mahkeme heyeti, sanık O.T.’ye suçun ‘sarkıntılık düzeyinde kalması’ sebebiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. O.T. bu sürede cezaevine girmeyerek serbest kaldı. İlk derece mahkemesinin kararı ise istinaf edildi. R.O. adına yapılan istinaf başvurusunda mahkeme kararının Yargıtay kararlarına aykırı olduğu, suçun sıfatının “çocuğun nitelikli istismar” olduğu savunuldu ve hükmün buradan kurulması istendi. O.T. adına yapılan başvuru da ise dosyada “yeteri kadar delil bulunmadığı” gerekçesiyle beraat talep edildi. Talepleri görüşen Erzurum Bölge Adliyesi 7’nci Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanık O.T. hakkında verdiği hükümleri bozma yoluna giderek yeniden yargılama yapılması gerektiğini belirtti. Yeniden yargılama Tunceli 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görülecek.

VASİLİK DAVASI AÇTIK

Hala H.O. BirGün’e yaptığı açıklamada R.O.’nun bir ablası bir de erkek kardeşi olduğunu, onların da istismara maruz kaldığını öne sürdü. Anne ve babanın ruh sağlığının yerinde olmadığını blirten hala, dayı O.T.’nin hiç tutuklanmadığını anlatı. Hala, özetle şunları söyledi: "Annenin ruh sağlığı iyi değil. Çocuklara hep biz bakıyorduk. Bu olaylar olunca R.O ve ablası yine bir süre bende kaldı. Çocukların babası bir gün kızları almak istedi. Kızlar gitmek istemeyince baba bizi ‘çocuklarımı kaçırdı’ diye şikâyet etmiş. Anne sonra çocukları aldı ve bir süre bizimle görüştürmedi. O sırada R.O.’nun ablası L.O. şiddet görmüş ve intihar etmiş. Biz çocukları aldık ve 17. Aile Mahkemesi’ne vasilik davası açtık. Dayının ceza almasını bekliyoruz."