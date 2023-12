Fail kayıp, her geçen gün çocuğun aleyhine

Ekşi Sözlük’te bir kullanıcının bebeği istismar ettiğini gösteren fotoğraf ve videoları mesaj yoluyla yaymasının ardından avukatlar suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, iktidarın cezasızlık politikalarının şiddeti körüklediğini ve faile cesaret verdiğini söyledi.

Deniz GÜNGÖR

Çocuğa yönelik şiddet ve istismar olayları devam ederken iktidarın cezasızlık politikası da faillere cesaret veriyor. Bunun son örneği ise Ekşi Sözlük platformunda mesaj yoluyla bir kullanıcının paylaştığı çocuğa yönelik istismar olayı. İddiaya göre bir erkek, bir bebeği istismara maruz bıraktı. Fail, bebeğin üzerine fotoğrafların gönderildiği tarihi yazdı. Daha sonra fail, Ekşi Sözlük’te bir kullanıcıya bebeğin fotoğraflarını gönderdi. Kullanıcının olayı ifşa etmesi üzerine konu sosyal medyada gündem oldu. Olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı inceleme başlatırken Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığa sunulan dilekçede, çocukların cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve müstehcenlik suçları yer aldı.

HER SANİYE ÖNEMLİ

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği’nden avukat Hediye Gökçe Baykal çocuğa yönelik istismarın artmasına tepki gösterdi. Baykal, “En çok tedirgin eden husus, faillerin cesaretlenmesi oldu. Görüntüler elimize ulaştığında fail hangi gün mesajı gönderdiyse o günün tarihini bebeğin üzerinde yazdığını gördük. Her geçen saniye çocuğun aleyhine işliyor. Failin bu kadar cesaretli olması her şeyi çok rahat yapabileceğini gösteriyor. Siber suçların bir an önce bulmasını istiyoruz” dedi. Baykal, Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 34. Maddesine ve TCK’nin 226. Maddesine de dikkat çekerek çocuklar haklarının korunması yönünde çağrı yaptı.

Hediye Gökçe Baykal

∗∗∗

CAYDIRICI CEZA VERİLMELİ

Faillere caydırıcı cezaların verilmediğini söyleyen Baykal, özetle şunları söyledi: “Muhakkak ki bu olaylarda devletin cezasızlık politikasının etkisi çok yüksek. Devlet politikasının git gide muhafazakâr hale gelmesi bunlara vücut veriyor. Çocuk yaşta evliliklerin hükümetin ortağı olan bir parti tarafından destekleniyor ve açıkça dile getiriliyor, normalleştiriliyor olması failleri cesaretlendiriyor ve arkalarında da bir destek olduğunu hissediyorlar.”