Faiz baskısı KGF'yi de vurdu: Kredilendirmeye sınırlama

Bankalarca kullandırılacak kredilere uygulanan faiz oranının düşük kalması, KGF’ye ilgiyi azalttı. 442 milyar liralık kredi limitinin yüzde 41’ine karşılık gelen 185 milyar liralık kısmı kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle, reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla açılan destek paketlerine yoğun talep geldi. Ancak bankalarca kullandırılacak kredilere uygulanan faiz oranının düşük kalması, bankaların bu kredi kullandırımında çekingen davranmalarına yol açtı.

ekonomim.com'dan Hüseyin Gökce'nin haberine göre, 22 ayrı kategoride açılan 442 milyar liralık kredi limitinin, şu ana kadar yüzde 41’ine karşılık gelen 185 milyar liralık kısmı kullanılabildi.

Kredi Garanti Fonu, bugüne kadar 732 milyar liralık kefalet verirken, bu kefalet karşılığında 874.1 milyar liralık kredi kullanıldı.

Ancak, KGF kefaletiyle kullandırılan kredilerin faizinin sınırlı kalması bankalar için bu krediye aracılık etmenin cazibesini ortadan kaldırdı. Toplam tahsis edilen 442 milyar 842 milyon liralık kredi limitinin bugüne kadar 185 milyar 131 milyon liralık kısmı kullandırılabildi.

22 kalemden oluşan destekler içinde, iş dünyasının en çok rağbet gösterdiği, faizin TLREF+2 ve 3.5 arasında değiştiği EYT destek kredisi için 68 milyar 905 milyon liralık limit açıldı. Ancak bu limitin yüzde 18.5’ine karşılık gelen 12 milyar 610 milyon liralık kısmı kullandırılabildi.

İşletme harcamaları ve işletme giderleri kalemlerinde kullanım oranları genel oranın çok üzerinde gerçekleşti. 14 milyar 314 milyon liralık işletme harcamaları limitinin yüzde 93.4’üne karşılık gelen 13 milyar 372 milyar liralık kısmı kullanıldı. Limit olarak yüksek belirlenen 102 milyar liralık işletme giderleri kaleminde ise bugüne kadar 72 milyar 103 milyon liralık kullanım yapıldı.