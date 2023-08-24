Faiz kararına bir tepki de Hüseyin Baş'tan: Hem doları yükseltecekler hem parası olana yüksek faiz verecekler

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Faiz arttı dolar düştü diye propaganda yapacaklar. İnanmayın. Hem doları yükseltecekler hem parası olana yüksek faiz verecekler” dedi.

Güncel 24.08.2023 21:45 Giriş: 24.08.2023 21:45

Güncelleme: 24.08.2023 21:53 Kaynak: Haber Merkezi

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ANKA