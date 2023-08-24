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Faiz kararına bir tepki de Hüseyin Baş'tan: Hem doları yükseltecekler hem parası olana yüksek faiz verecekler

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Faiz arttı dolar düştü diye propaganda yapacaklar. İnanmayın. Hem doları yükseltecekler hem parası olana yüksek faiz verecekler” dedi.

Güncel
  • 24.08.2023 21:45
  • Giriş: 24.08.2023 21:45
  • Güncelleme: 24.08.2023 21:53
Kaynak: Haber Merkezi
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Faiz kararına bir tepki de Hüseyin Baş'tan: Hem doları yükseltecekler hem parası olana yüksek faiz verecekler
ANKA

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faizi yüzde 17,5’tan yüzde 25’e yükseltme kararını değerlendirdi.

Baş’ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Faiz arttı dolar düştü diye propaganda yapacaklar. İnanmayın! Hem doları yükseltecekler hem parası olana yüksek faiz verecekler.

2021 Ağustos’ta faiz: yüzde 19. Dolar: 8. 35.

2023 Ağustos’ta faiz: yüzde 25. Dolar: 27.

Planlı soygunun resmî tablosu.” 

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