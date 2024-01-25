Faiz kararının ardından altında son durum

Altın, haftanın 4. gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1963 lira seviyesine çıktı. Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmasının ardından altın fiyatında yatay seyir sürdü.

Haftanın 4. gününe yükselişle başlayan altın, Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararının ardından yatay hareketini sürdürdü.

Altın fiyatı saat 14.05 itibarıyla 1963 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 211 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 805 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,83 düşüşle 1955 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 2 bin 15 dolar seviyesinde dengelendi.

ANALİSTLERDEN ONS ALTIN ENDİŞESİ

Analistler, önemli ekonomilerin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimalinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, merkez bankalarının güvercin adımlarının gecikebileceğine yönelik endişelerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

ABD'de açıklanan imalat sanayisi PMI verileri, ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiği şeklinde yorumlanırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine gidebileceği ihtimali zayıflamayı sürdürdü.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, martta da yüzde 57 ihtimalle yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tutulacağı öngörülüyor.

FAİZ ORANI 250 BAZ PUAN ARTTIRILDI

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı. Piyasanın beklentisi de 250 baz puan artış şeklindeydi. Yapılan açıklamada, "dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı" belirtildi.