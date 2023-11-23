Faiz kararının ardından dolar/TL'de son durum

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın para politika faizini yüzde 40'a yükseltmesinin ardından 28.7399'a geriledi. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,9200'ye çıkarak rekor kırdı.

Merkez Bankası'nın politika faizini açıklamasının ardından dolar/TL 28.7399'a düştü.

Bugün piyasa açılışında 28,9200'ye yükselen dolar/TL son zamanların rekorunu kırdı.

İstanbul serbest piyasada saat 14.08 sıralarında dolar 28,8088 liradan, euro 31,4731 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada 28,8490 liradan, euro ise 31,4760 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 28,8340 lira, euronun satış fiyatı ise 31,3630 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

ABD ve Japonya'da Şükran Günü dolayısıyla piyasaların tatil olması dünya genelinde varlık fiyatlarında oynaklığın sınırlı kalmasına neden olurken, bugün gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Analistler, ABD'de piyasaların yarın da yarım gün işlem göreceğini hatırlatarak, çalışanların bu nedenle izin alarak haftayı tamamlamış olabileceğini dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, dün ECB üyesi Joachim Nagel ECB'nin politika faizlerinin zirve noktasına çok yakın olduğunu ifade etti.

Asya piyasaları yeni günde karışık bir seyir izlerken, Çin'in sıkıntılı durumdaki bazı gayrimenkul şirketlerine fonlama kanalını açabileceği beklentisi aşağı yönlü baskıları törpülüyor.

Analistler, bugünkü politika metninden alınacak sinyallerin önemine dikkati çekerek, buradaki yönlendirmelere göre piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini ifade etti.

MB, FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını açıkladı.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 37,50 seviyesine çıkaracağını öngörüyordu.