Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı bugün açıklanıyor

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi ile ilgili kararını bugün açıklayacak. Tahminler 5 aydır devam eden faiz artırımlarının 250 baz puan ile devam edeceği yönünde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu kasım ayı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Kasım 2023 Perşembe günü (bugün) saat 14.00’te açıklanacak.

Beklenti haziranda başlayan faiz artırımının, sınırlı bir şekilde devam etmesi yönünde.

TCMB haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül ve ekimde 500'er baz puan olmak üzere beş toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 37,50'ye çıkartılacağını tahmin etti.

Küresel finans kuruluşlarının tahmini de paralel yönde. JPMorgan dünkü toplantıda 250 baz puanlık bir artış öngördü.

Aynı şekilde Morgan Stanley de faizin yüzde 37,50'ye çıkmasını bekliyor. Kuruluş, faiz artırımlarına 2024 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar ara verileceğini ve nisan ayında faizin yüzde 40'a yükseleceği görüşünde.

Societe Generale de kasım ayında olduğu gibi yılın son faiz kararının da 250 baz puan olacağını ve faizin yıl sonunda yüzde 40 olacağına yönelik bir beklenti açıkladı.