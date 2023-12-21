Fakülteleri böldüler!

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Senatosu, birleştirme kararı bazı fakültelerin bölünmesine ve dağıtılmasına karar verdi. Edinilen bilgiye göre Fen Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) ikiye bölündü. Karara göre UBYO’daki bölümlerin bir kısmı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne, bir kısmı da Fen Bilimleri Fakültesi’ne dağıtıldı.

Üniversitedeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin (İİBF) kapatılıp dağıtılacağı iddiaları sosyal medyada tepki çekmişti. Bu iddiaların gölgesi altında toplanan senato İİBF’yi kapatmadı. Senatoda Fen Bilimleri Fakültesi ikiye bölünürken yeni fakülte yapılan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun da (UBYO) bölünmesine karar verildi. Bölünen kısımlar Fen Bilimleri Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin alt bölümleri olarak dağıtıldı. Boğaziçi Üniversitesi’nden fakültelerin bölünme kararına tepki gösteren çok sayıda öğrenci, okulun bahçesinde toplanarak kararı protesto etti. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi’nde yönetmenliğini akademisyen Can Candan’ın yaptığı, LGBTİ çocukları ve ailelerin deneyimlerini aktaran ‘Benim Çocuğum’ belgeseli üniversite yönetimi tarafından yasaklandı.