Fark büyük: Akaryakıt zammında AB'yi geçtik!

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, Türkiye'de dikkat çekici seviyelere ulaştı. Türkiye'de bir yılda benzine uygulanan zam oranı yüzde 113'e kadar çıktı. Öte yandan, AB ülkelerinde ortalama 95 oktan benzin fiyatları da 14 aylık bir süreçte sadece yüzde 1.5 oranında artış gösterdi.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki artışlar Avrupa'da benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. Avrupalılar geçen yıla kıyasla sadece yüzde 1.5 oranında daha pahalı bir litre benzini satın alırken, Türkiye'de benzine yapılan zamların ardından bir yılda yüzde 113'lük bir artış yaşandı.

2023 seçimlerinin ardından devreye alınan vergi ve zamlar ile döviz kurlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu.

BENZİN 43 LİRAYI AŞTI

Sözcü'de yer alan habere göre, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan artışlar da akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki etti. Temmuz ayında benzindeki ÖTV tutarı litre başına 2.52 TL'den 7.53 TL'ye, motorinde ise 2.05 TL'den 7.06 TL'ye yükseltildi.

Ocak 2024'te ise bu tutarlar litre başına benzinde 9.45 TL, motorinde ise 8.86 TL olarak belirlendi. Ardından gelen zamların etkisiyle Nisan 2023'te 21.32 TL olan benzinin litre fiyatı, bu ay yüzde 113'lük bir artışla 43.56 TL'ye yükseldi. Motorin ise Nisan 2023'te 20.37 TL iken, bu ay yüzde 106'lık bir artışla 42.1 TL'ye çıktı.

AB'DE ORTALAMA 1.696 EURO

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerine göre, Şubat 2024'te AB ülkelerinde ortalama motorin fiyatı litre başına 1.696 Euro olarak belirlendi. Bu ülkelerde fiyatların 2023'ten bu yana ortalama yüzde 4'ün üzerinde düştüğü görüldü. AB ülkelerinde ortalama 95 oktan benzin fiyatı da 14 ayda yüzde 1.5 arttı.

AB'DE ORTALAMA 1,696 EURO

EPDK verilerine göre, Şubat 2024'te AB ülkelerinde ortalama motorin fiyatı litre başına 1.696 Euro olarak belirlendi. Bu ülkelerde fiyatların 2023'ten bu yana ortalama yüzde 4'ün üzerinde düştüğü görüldü. AB ülkelerinde ortalama 95 oktan benzin fiyatı da 14 ayda yüzde 1.5 arttı.

BAZI ÜLKELERDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Almanya'da benzinin litre fiyatı Global Petrol Prices'ın verilerine göre bir yılda yüzde 1.6'lık artışla bu ay 1.85 Euro oldu. Aynı dönemde Belçika'da benzinin litre fiyatı yüzde 0.6 düşerek 1.74 Euro'ya, Fransa'da ise yüzde 2.1'lik düşüşle 1.90 Euro'ya geriledi. Danimarka'da ise benzinin litre fiyatı bir yılda yüzde 4 artarak 2.08 Euro'ya çıktı.