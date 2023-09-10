Fas depreminde can kaybı 2 bin 12'ye yükseldi

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğüdeki depremde 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Fas İçişleri Bakanlığı, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 12'ye yükseldiğini duyurdu.

Depremde yaralananların tedavisi, Marakeş'te kurulan sahra hastanesinde yapıldı.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş'teki depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu.

PEK ÇOK KENTTE HASAR VAR

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti.

Fotoğraf:AA

"El-Yevm 24" haber sitesi, depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü belirtti.

Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.