Fas'ta durdurulan Türkiye varışlı gemide 1,48 ton kokain ele geçirildi
Fas polisi, Cebelitarık Boğazı'ndaki Tanger Med Limanı'nda bir gemide yapılan aramalarda 1,48 ton kokain ele geçirdi. Muz kutularının içindeki kokainin Türkiye'ye gitmek üzere Güney Amerika'dan kalktığı açıklandı.
Fas polisi, ülkenin kuzeyindeki Tanger Med Limanı'nda bir geminin içindeki konteynırda bulunan muz kasalarına gizlenmiş 1.48 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.
Reuters'in aktardığına göre Avrupa bandıralı geminin Güney Amerika'dan Türkiye'ye gittiği belirtildi.
#مكافحة_تهريب_المخدرات— DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) January 2, 2024
ميناء طنجة المتوسط.. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات القوية وحجز أزيد من طن واحد و488 كلغ من مخدر الكوكايين. pic.twitter.com/HEwHEtxMen
Polis, uyuşturucu operasyonunun İspanya güvenlik güçleriyle işbirliği içinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.