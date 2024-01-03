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Fas'ta durdurulan Türkiye varışlı gemide 1,48 ton kokain ele geçirildi

Fas polisi, Cebelitarık Boğazı'ndaki Tanger Med Limanı'nda bir gemide yapılan aramalarda 1,48 ton kokain ele geçirdi. Muz kutularının içindeki kokainin Türkiye'ye gitmek üzere Güney Amerika'dan kalktığı açıklandı.

Güncel
  • 03.01.2024 13:33
  • Giriş: 03.01.2024 13:33
  • Güncelleme: 03.01.2024 13:47
Kaynak: Haber Merkezi
Fas'ta durdurulan Türkiye varışlı gemide 1,48 ton kokain ele geçirildi

Fas polisi, ülkenin kuzeyindeki Tanger Med Limanı'nda bir geminin içindeki konteynırda bulunan muz kasalarına gizlenmiş 1.48 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Reuters'in aktardığına göre Avrupa bandıralı geminin Güney Amerika'dan Türkiye'ye gittiği belirtildi.

Polis, uyuşturucu operasyonunun İspanya güvenlik güçleriyle işbirliği içinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

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