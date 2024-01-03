Fas'ta durdurulan Türkiye varışlı gemide 1,48 ton kokain ele geçirildi

Fas polisi, Cebelitarık Boğazı'ndaki Tanger Med Limanı'nda bir gemide yapılan aramalarda 1,48 ton kokain ele geçirdi. Muz kutularının içindeki kokainin Türkiye'ye gitmek üzere Güney Amerika'dan kalktığı açıklandı.

Güncel 03.01.2024 13:33 Giriş: 03.01.2024 13:33

Güncelleme: 03.01.2024 13:47 Kaynak: Haber Merkezi

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