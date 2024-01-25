Faşist partiye yargıdan engel

Almanya’da aşırı sağcı AfD’nin kapatılması tartışılırken Yüksek Mahkeme, Neonazi “Die Heimat” partisine hazine yardımını kesme kararı aldı. Die Linke’den Yılmaz “Bu tür kararlar aşırı sağı daha da güçlendirebilir” uyarısı yaptı.

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Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin kapatılması tartışmaları sürerken Anayasa Mahkemesi, bir başka aşırı sağcı partiye yönelik dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme, “Die Heimat” partisine hazine yardımını kesme kararı aldı.

Mahkeme, aşırı sağcı Die Heimat partisine hazine desteğinin altı yıl boyunca kesilmesine ve böylece siyasi partilerin yararlandığı vergi ve bağışlardaki ayrıcalıklardan mahrum bırakılmasına hükmetti.

Mahkeme Heyeti Başkanı Doris König, eski adıyla Nasyonal Demokrat Parti (NDP) olan Die Heimat partisinin özgürlükçü demokratik düzeni hiçe saydığını belirtti. König, partinin özgürlükçü demokratik temel düzeni reddettiğine, anayasal düzeni zayıflatma ve yok etmeye yönelik bir yapılanma içinde olduğuna dikkat çekti.

Die Heimat’a hazine yardımının kesilmesi kararı ülke tarihinde bir ilk oldu. Yasaklama girişimi iki kez başarısızlıkla sonuçlanan aşırı sağcı NPD, 2023 yılında adını Die Heimat (Vatan) olarak değiştirme kararı almıştı. NPD'yi yasaklama girişimi Anayasa Mahkemesi’nce 2003'te usulden reddedilmiş, 2017'deki davada ise partinin "anayasa düşmanı özellikler göstermesine rağmen, demokratik temel düzene somut tehdit teşkil edebilecek siyasi öneme sahip olmadığına" hükmedilmişti. Die Heimat partisine karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuru, Federal Meclis, Eyalet Temsilcileri Meclisi ve dönemin Alman hükümeti tarafından 2019 yılında yapılmıştı.

YENİ BİR ARAÇ

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Mahkemenin kararından memnuniyetini dile getirerek “Demokratik ülkemiz, anayasa düşmanlarını finanse etmiyor” dedi. Gelecekteki olası davalar önünde anayasa hukuku kaynaklı engeller olabileceğine dikkat çeken Faeser, “Buna rağmen demokrasimizi korumak için elimizde yeni bir araç var” dedi. Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lİndner de AfD’ye devlet yardımının kesilmesi konusundaki tartışmalarda temkinli olunması gerektiği uyarısı yaparak “Demokratik merkezdeki partilerin hoşlarına gitmeyen rakibi alt etmeye çalıştıkları izlenimi uyanmamalı” dedi. AfD Genel Başkan Yardımcısı Stephan Brandner ise kararın kendi partisine yönelik bir girişime dayanak oluşturmadığını söyledi.

SAĞCILARA YARAYABİLİR

Die Linke (Sol Parti) Hessen Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Yılmaz, Anayasa Mahkemesi’nin kararını ve AfD’ye yönelik olası yansımalarını BirGün’e değerlendirdi. Parti kapatmanın Almanya’da oldukça zor ve uzun bir süreç olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bunun daha tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Yılmaz “Partiyi kapatabilirsin ancak insanların düşüncelerine engel olamazsın. Bu AfD’nin bundan daha güçlü çıkmasına yol açar. Başka isimle tekrar kurulur, üstüne bir yüzde 10 oy daha ekleyerek devam eder” ifadelerini kullandı. Mevcut hükümetin neoliberal politikalarla halk ile sermaye kesimleri arasındaki uçurumu açtığını, sosyal politikalardan uzaklaştığını belirten Yılmaz bunların halka tepki yarattığını ve AfD gibi oluşumların bu tepkiden faydalandığını söyledi.