Protestolar 40 şehre yayıldı: Almanya faşizme karşı ayakta!

Almanya'da 1 milyon 400 binden fazla insan, aşırı sağcı AfD ile ırkçı, faşist gruplara karşı onlarca kentte düzenlenen mitinglerde yer aldı. Pazar günü Berlin'de 350 bin, Münih'te de 200 bin kişi "Demokrasinin alternatifi yok" dedi.

Dilara EKİNCİ/BERLİN

Almanya'da 1.4 milyondan fazla kişi, hafta sonunda "#ZusammenGegenRechts" (#Sağa Karşı Birlikte) sloganı altında gösteri yaptı.

Sadece pazar günü, AfD'ye ve Alman toplumundaki sağ yönelime karşı açık bir sinyal olarak yaklaşık 40 şehirde protestolar düzenlendi. Berlin'de 350 bin, Münih'te ise 200 bin kişinin AfD ve aşırı sağcılara karşı yapılan eylemlerde biraraya geldi.

Münih'teki miting, emniyet birimleri tarafından güvenlik gerekçesiyle yarıda kesildi. Gösteriler çok sayıda yerel ittifakın inisiyatifleriyle organize edildi. Protesto eylemleri, AfD, Werteunion ve aşırı sağcı Kimlikçiler'in milyonlarca göçmeni ve göçmen kökenli Almanları sınır dışı etme planlarının ortaya çıkması üzerine başlamıştı.

Çifte vatandaşlık yasasının mecliste onaylandığı hafta yaşananlar, AfD'lilerin gelecekte göçmen kökenlileri Alman vatandaşlığından çıkarma ve sürgün etme yönündeki planlarının olması, Almanya’da uzun yıllardan beri yaşayan göçmenleri çok tedirgin etti.

Göstericiler, tüm demokratik güçlerini anayasa düşmanlarına karşı kararlı bir şekilde harekete geçmeye Federal Meclise de anayasaya aykırı eylemleri nedeniyle, aşırı sağcı AfD’nin kapatılması yönünde talebini yinelediler. Protestocular ayrıca tüm demokratik partilere, yerel, eyalet, federal ya da AB düzeyinde AfD ile herhangi bir işbirliği yapmama ya da hükümet oluşturmama çağrısında bulundular.

"NAZİLERE TOLERANS YOK"

Berlin'de "Zusammen gegen Rechts (Sağa karşı Birlikte)" ittifakı, Pazar günü öğleden sonra 16.00'dan itibaren Almanya Federal Meclisi önünde miting çağrısı yaptı. Protestoya beklenin çok üzerinde bir katılım oldu. Berlin'de metro istasyonları ve köprüler yoğunluktan dolayı kapatıldı. Başkentte biraraya gelen 350 bin kişi, aşırı sağa karşı sesini yükseltti. Bundestag önünde toplanan kalabalık, 7 Haziran Caddesi'ne kadar taştı. Berlinliler, soğuk havaya aldırmadan, çoluk çocuk, genç yaşlı, aşırı sağın yükselişini protesto etti. Merkez tren istasyonunda izdiham oldu, insanlar dönüş yolunda da metrolara sığmadı.

Farklı partilerden üst düzey yöneticiler de gösterilere destek verdi. Campact Yönetim Kurulu Başkanı Christoph Bautz, katılımı "umut dolu bir hafta sonu" olarak nitelendirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, gösterilerle ilgili yayınladığı video mesajında, "Bu insanlar hepimize cesaret veriyor. Cumhuriyetimizi ve anayasamızı düşmanlarına karşı savunuyorlar" dedi. X platformunda bir grup ise Cumhurbaşkanı Steinmeier'i tarafsız olmadığı ve politik duruş sergilediği gerekçesiyle eleştirdi.

Ekonomi Bakanı Robert Habeck (Yeşiller) de protestoları destekledi. Habeck, "Bugün, birçok insanın sokağa çıkıp demokrasimize sahip çıkmasını görmek etkileyici" dedi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD) de açıklamasında "Yüz binlerce insanın gösteriye katılması ve şu anda demokrasimizi aktif olarak savunması, çok cesaret verici bir işaret" ifadesine yer verdi.