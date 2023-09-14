Fas’taki depremde can kaybı 2 bin 946’ya yükseldi

Fas’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 946’ya, yaralıların sayısının ise 5 bin 674’e yükseldiği duyuruldu.

Fas İçişleri Bakanlığı, El Huz bölgesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısını güncelledi.

Bakanlık, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 946’ya yükseldiğini, bu kişilerin 2 bin 944’ünün defin işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Ayrıca yaralı sayısı da 5 bin 674 olarak açıklandı. Depremde yaşamını yitirenlerden 2 bin 944'ünün defnedildiği aktarıldı.

Öte yandan, İngiliz ve İspanyol arama kurtarma ekipleri, enkazda faaliyetlerini sürdürüyor.

Fas'ta 8 Eylül gecesi yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.