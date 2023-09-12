Mısır'dan Fas ve Libya kararı: 3 günlük yas ilan edildi

Mısır, Fas'ta meydana gelen deprem ve Libya'da yaşana sel felaketi nedeniyle 3 günlük yas ilan etti.

Mısır, Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bu sabah bazı ordu komutanlarıyla bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Sisi'nin, Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketi nedeniyle bu ülkelere taziye dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

"Fas ve Libya'daki kardeşlerimizle dayanışma amacıyla Mısır'da üç günlük yas ilan edildi" ifadeleri kullanılan açıklamada, Silahlı Kuvvetlere de Fas ve Libya'ya hem havadan hem denizden insani yardım gönderilmesi ve her türlü insani desteğin sunulması talimatı verildi.

FAS VE LİBYA'DA NE OLDU?

Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül Cuma akşamı meydana gelen depremde şu ana kadar 2 bin 862 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 562 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil de ülkenin doğusundaki sel felaketinde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiğini açıklamıştı.