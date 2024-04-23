Fatih Akın yeni filminin hazırlıklarına başladı

Fatih Akın'ın 2'nci Dünya Savaşı sırasında geçen, Alman yönetmen Hark Bohm'un çocukluk hikayesini anlatan yeni filmi Amrum'un çekimleri Hamburg'da başladı. Filmin oyuncu kadrosunda Laura Tonke, Diane Kruger ve Jasper Billerbeck gibi isimler yer alıyor.

Fatih Akın'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen, Alman yönetmen ve senarist Hark Bohm'un çocukluk anılarından uyarlanan yeni filmi Amrum'un çekimleri Hamburg'da başladı. Akın ile Bohm, daha önce 2017 yılında Akın'ın yönettiği 'Paramparça' filminin senaryosu için bir araya gelmişti.

İlk olarak 2022'de duyurulan film, 1945 baharında, savaşın son günlerinde Almanya'nın Kuzey Denizi'ndeki Amrum adasında geçiyor. Akın'ın yeni filmi, fok avına çıkan, geceleri balık tutan ve ailesinin beslenmesine yardımcı olmak için tarlalarda çalışan 12 yaşındaki Nanning adlı bir çocuğun etrafında şekilleniyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre "Bir Hark Bohm filmi olarak başlayan bu çalışma, şimdi benim 12. uzun metrajlı filmim ve olağanüstü bir misyonum haline geldi" diyen Akın, film hakkında şunları söyledi:

"Amrum, 2'nci Dünya Savaşı'nın son haftasında ailesinin karanlık sırrını her gün biraz daha ortaya çıkaran genç Nanning'in, sonunda cennetten kovulana kadar süren yolculuğunu anlatıyor."