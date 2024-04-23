Nuri Alço taburcu oldu

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlanan oyuncu Nuri Alço, taburcu edildi.

Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanan ve kalp pili takılan oyuncu Nuri Alço taburcu oldu.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlanan oyuncu Nuri Alço, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, eşinin bir fotoğrafını paylaşarak "Terk etmedi sevdan beni... 17 gün sonra şükürler olsun" notunu düştü.

6 Nisan’da evinde rahatsızlanan Alço'nun beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti.