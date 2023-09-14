Fatih Altaylı: CHP'de bir aday daha çıkacak; saygın, önemli bir isim

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'de Grup Başkanı Özgür Özel dışında bir adayın daha çıkacağını ve cuma günü adaylık başvurusunu yapacağını belirtti. Altaylı, "CHP geleneğinden gelen, aynı aileden başkalarının da genel başkanlık yaptığı, saygın, önemli bir isim" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'de Grup Başkanı Özgür Özel'in dışında başka bir ismin de yarın genel başkanlığa aday olacağını söyledi.

Kişisel YouTube kanalındaki programda gelişmeyi aktaran Altaylı, "Cuma günü bir aday daha çıkacak CHP'de. Bütün evraklarını hazırladı. Yarın gidip genel başkan adaylığı için başvuru yapacak" dedi.

Altaylı, şöyle devam etti: "Bana sorarsan bu başvuru yapacak olan kişi, söylemeye yetkili olmadığım için söylemiyorum ama CHP geleneğinden gelen, aynı aileden başkalarının da genel başkanlık yaptığı, kamuoyununda saygısına mahsar olması çok muhtemel çünkü saygın, önemli bir isim."

"CİDDİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞLAR"

"Yarın da onun adaylık başvurusu olacak" diyen Altaylı, "Çok ciddi bir şekilde hazırlanmışlar. Laf kalabalığıyla değil, çok önemli bir doktrin de kaleme almışlar. Çok beğendim, toplumsal karşılığı olur mu, CHP buna yeşil ışık yakar mı bilmiyorum?" ifadelerini kullandı.

ÖRSAN ÖYMEN'İN ADAYLIĞINI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

CHP'de Özgür Özel'in dışında eski Parti Meclisi Üyesi Örsan Öymen'in de genel başkanlığa adaylığını açıklaması bekleniyor.

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi’nin kuruluşuna öncülük eden Öymen, cuma günü CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Örsan Öymen, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in kardeşi, diplomat Onur Öymen'in amcasının oğlu.

KAMUOYUNA DUYURU: 15 Eylül 2023 tarihinde Cuma günü CHP’deki Kurultay sürecine yönelik CHP Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyeceğim. (Not: Tarih ve yerle ilgili kararı geçen hafta aldık, ilgili yazışmaları geçen hafta ve dün gerçekleştirdik). — Örsan Öymen (@orsanoymen1965) September 12, 2023

ÖZGÜR ÖZEL DE ADAYLIĞI'NI AÇIKLIYOR

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel uzun süredir hazırlığını yaptığı adaylık konusundaki son kararını verdi.

Özel yarın CHP Genel Merkezi’nde önce ‘CHP Tutum Belgesi’ni ardından adaylığını açıklayacak.