Özel adaylığını açıklıyor

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, yarın Genel Merkez’de tutum belgesini açıklayacak. Özel, aynı anda CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını da duyuracak.

Hüseyin ŞİMŞEK

Seçimlerin ardından ‘değişim’ tartışmalarının odağındaki CHP’de büyük kurultay öncesindeki en kritik aşama olan il kongrelerine geçildi. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel de uzun süredir hazırlığını yaptığı adaylık konusundaki son kararını verdi. Özel yarın CHP Genel Merkezi’nde önce ‘CHP Tutum Belgesi’ni ardından adaylığını açıklayacak. Özel daha sonra il kongrelerine katılacak.

Özel, yarın CHP Genel Merkezi’nde yapacağı tutum belgesi açıklamasında önce partinin içerisinde bulunduğu durumu özetleyecek. Açıklamada ayrıca CHP’de seçimden hemen önce yapılan yanlış uygulamalar, seçim sonrası atılmayan adımlar ve hatalı uygulamalar anlatılacak, değişimin kalıcı olması gerektiğini de vurgulanacak. Özel’in ayrıca partinin yanlış politikalar nedeniyle seçimde istediği sonucu alamadığını ve “daha cesur” hareket etmesi gerektiğini vurgulayacağı öğrenildi.

RESMEN ‘ADAYIM’ DİYECEK

Daha önce CHP Tutum Belgesi’ne yönelik açıklama sırasında genel başkanlığa adaylığını açıklamayacağını bildiren Özel’in bu fikrini de değiştirdiği öğrenildi. Tutum belgesi açıklaması için Özel’in il kongrelerinin başlamasını beklediğini anımsatan bir partili, “Açıklama daha önce olsaydı adaylık duyurulmayacaktı ancak adaylık için hem 9 Eylül CHP kuruluşu hem de ilçe kongrelerinin bitmesi beklendi. Bu aşamadan sonra tutum belgesini açıklar açıklamaz adaylığını da duyurmasını bekliyoruz. Aksi durumda gecikeceğini bildirebiliriz” dedi.

İLK DURAK İZMİR

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel’in adaylık açıklamasının ardından ne yapacağı da netleşti. Buna göre, cuma günü adaylığını açıklayacak Özel, ardından İzmir’e hareket edecek ve hafta sonu düzenlenecek İzmir İl Kongresi’ne katılacak. Özel’in bu kongreden sonra önemli gördüğü tüm il kongrelerine katılmak istediği bildirildi.

CHP Genel Merkez yönetiminin “Aday olacaksa Grup Başkanlığı’nı bırakmalı” düşüncesi de Özel ve ekibinin gündeminde. “Genel Başkan, adaylığı sürecinde istifa ediyor mu ki ben de edeyim?” görüşüne hâkim olan Özel’in istifayı düşünmediği ancak bazı çalışma arkadaşlarının, “İstifa etseniz daha iyi olabilir” görüşünü dile getirdiği öğrenildi. Bu konudaki son karara daha sonra varılacak.

ÖZEL’E GELEN DESTEK

Adaylığını duyuracağı açıklamanın tarihini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Özel’e milletvekillerinden destek geldi. Eski Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, “Cumhuriyetçiyiz, halkçıyız, partiliyiz. Memleketimize ve partimize uğurlu olsun Özgür Özel Başkan. Birlikte kazanacağız” paylaşımını yaptı. Ayrıca CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise kendisinin, Özel’in, Ankara Milletvekilleri Murat Emir ile Umut Akdoğan’ın TBMM’deki fotoğrafını “Gelecek güzel günlere” yazısı ile paylaştı.