Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya: Haddini bilsin, tepemi attırmasın!

Gazeteci Fatih Altaylı, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini hedef alan açıklamalarına tepki göstererek, "Ben onun arkadaşı değilim, benden arkadaş diye bahsedemez; haddini bilsin, tepemi attırmasın. Biz arkadaş değiliz Süleyman Bey" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisi ile birlikte gazeteci Murat Ağırel ve BirGün yazarı Timur Soykan'ı hedef alan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

YouTube hesabından yaptığı yayında Soylu'nun sözlerine yanıt veren Altaylı, "Bir; ben onun arkadaşı değilim, benden arkadaş diye bahsedemez; haddini bilsin, tepemi attırmasın. Biz arkadaş değiliz Süleyman Bey..." dedi.

"YANILDIĞIMI GÖRDÜM"

"Süleyman Bey'i ben zeki bir insan sanırdım, yanıldığımı gördüm" ifadesini kullanan Altaylı, "Zeki insanlar izlediklerini ve dinlediklerini anlama kapasitesine sahiptirler. Ve bunu önyargılarından arınmış şekilde izler ve öyle değerlendirme yaparlar. Süleyman Bey yayını ya izlememiş, ya izlediğinde anlayabilecek kapasiteye sahip değil" diye konuştu.

"BEYNİ KÖRLEŞMİŞ"

"Ben şunu düşündüm yayından sonra, Süleyman Soylu'yu çok mu korudum acaba?" diyen Altaylı, "10 ayda onun lehine ilk defa bir şey söylendi. Bunu bile göremeyecek kadar gözü körleşmiş ya da beyni körleşmiş. Bu kadar net bir şeyi görmemek için ya gözün ya kulağın ya da bunların ulaştığı organın problem yaşıyor olması lazım" ifadelerini kullandı.

"GELSİN, İSTEDİĞİ GİBİ ANLATSIN"

Altaylı, şunları söyledi:

"Fatih Altaylı diye bir gazeteci demişti geçen sefer ona itirazım yok ama ben onun arkadaşı değilim. Süleyman Soylu, bu yayından sonra yayına katılan arkadaşlardan birini arayarak kendisinin itham edildiği ve cevap hakkı olduğunu söylemiş. Gazeteci arkadaş da 'Fatih Bey'in yayını size açık, hep beraber bu konuları tekrar bu konuyu konuşabilir' demiş. Süleyman Bey de 'Bir düşüneyim' demiş. Gelsin, istediği gibi anlatsın. Bizim ne korkumuz var ne çekincemiz var."

NE OLMUŞTU?

Süleyman Soylu, 3 gazeteciyi isim vererek hedef aldı.

GDH TV'ye konuk olan Soylu'nun yer aldığı programın kısa bir fragmanı yayınlandı.

Soylu, son 10 ay içinde hakkında yapılan 550 olumsuz köşe yazısına dikkat çekerek bu durumun 'normal olmadığını' savundu.

Kendi döneminde uyuşturucu kaçakçıları ve çetelerle mücadele edildiğini savunan Soylu, "Murat Ağırel, Timur Soykan ve Fatih Altaylı! Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil. Türkiye'de 2021 ve 2022'de hiçbir cinayet faili meçhul kalmamıştır. Türkiye bu 7 yıl boyunca 1050 ton uyuşturucu yakaladı" dedi.