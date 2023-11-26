Fatih Altaylı: Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Erdoğan’dan yardım istedi

Fatih Terim fonuna para kaptıran futbolcuların, alacakları için AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan aracı olmasını istedikleri iddia edildi.

Futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı ve Selçuk İnan’ın da arasında bulunduğu 18 kişiyi toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gazeteci Fatih Altaylı, bankacı Seçil Erzan'ın "Fatih Terim Fonu" adı altında birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen olayla ilgili, "Olay patladıktan sonra Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gittiler. Durumu anlatıp yardım istediler. Bunun üzerine banka yönetimine Cumhurbaşkanlığından telefon açıldı ve “bu çocukların mağdur edilmemesi istendi" dedi.

Fatih Altaylı'nın "Terim hayatının en pahalı yemeğini Bozcaada’da yedi" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Fatih Terim ile Seçil Erzan iş dışında da görüşüyorlar, ailece tanışıyorlardı.

Hatta Seçil Erzan, Bozcaada’da Fatih Terim için bir davet düzenlemiş, davetin yemeklerini Çanakkale’nin ünlü ve çok pahalı balık lokantası Yalova Restaurant hazırlayıp servis etmişti.

Muhtemelen Fatih Terim, hayatının en pahalı balığını Bozcaada’da yemiş ve hesabı ona güvenen futbolcularla beraber ödemiş oldu.

TERİM NİYE YOK?



Terim dosyada niye yok bilmiyorum.

Terim’den pek de hazzetmeyen bir eski futbolcu “Uyanıktır. Parayı alamayacağını hissettiyse bari bir de rezil olmayalım demiş olabilir” diyor.

Ben buna pek ihtimal vermiyorum.

Belki de gerçekten olaylar patlamadan parasını çoktan kurtarmıştı.

Öğreneceğiz.

Ama benim “Terim buharlaştı” dememden sonra bir açıklama yaparak alacaklı olduğunu söyledi ama niye davacılar arasında yer almadığını söylemedi.



Kimileri, Fatih Terim’in davası olmamasına gerekçe olarak Mehmet Ağar ile olan yakınlığını gösteriyor ve “Ağar onun parasını çoktan tahsil etmiştir” diyorlar.

ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Zannetmiyorum.

Çünkü Mehmet Ağar’dan çok daha güçlü biri devreye girdiği halde bu iş çözülemedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Olay patladıktan sonra Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gittiler.

Durumu anlatıp yardım istediler.

Bunun üzerine banka yönetimine Cumhurbaşkanlığından telefon açıldı ve “bu çocukların” mağdur edilmemesi istendi.

Banka yönetimi ise “Ellerinde belge ve bankada bununla eşleşen kayıt var ise hemen öderiz. Ama belge yok ise ve kayıtlarda yatan paralar görünmüyorsa ödeme yapmamız mümkün değil. Dava açsınlar davayı kazanırlarsa seve seve öderiz. Aksi takdirde zimmet ve hatta bir anlamda irtikap suçu işlemiş oluruz. Ne yazık ki ödeme yapmamız mümkün değil” yanıtını verdi.

Yani Cumhurbaşkanı’nın arzusunun yerine getirilmediği bir yerde Mehmet Ağar, Terim’i kurtarmış olamaz."

MURAT AĞIREL: BELÖZOĞLU VASITASIYLA CUMHURBAŞKANI'NA GİTMİŞLER

Gazeteci Murat Ağırel, 24 Kasım'da Halk TV'de yayınlanan programda benzer bir iddiayı gündeme getirmişti.

Ağırel, "Bu konu üst noktalara taşınmış. Bu üst noktalara taşındığında benim duyduğum Cumhurbaşkanı'na kadar gitmişler Emre Belözoğlu vasıtasıyla. Sorun anlatılmış" demişti.

"Cumhurbaşkanı çok sinirlendi diye iddia ediyorlar" diyen Ağırel, "Talimat veriyor, öğrenmeye çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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NE OLMUŞTU?

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameyi hazırlayan savcılık ‘nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik’ suçlarından 226 yıl hapis cezası istedi.

Mahkemenin sorusu üzerine ise “Bu kişi Fatih Terim’dir. Galatasaray camiasında onun sözüne güveniliyordu” dedi. Seçil Erzan “Sonradan bir fon furyası ortaya çıktı. 2021 Temmuz’a kadar bir sorun olmadı. İsmini şimdi vermek istemediğim 2 kişi benden bir anda 1 verdilerse 200-300 istemeye başladılar. Tehdit ettiler. Evime gelip yağma yaptılar, önüme mermi koydular. Kazandırırken Seçil’dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum” dedi.

ARDA TURAN 33 MİLYON TL KREDİ ÇEKTİ

Arda Turan ve Emre Belözoğlu ise kandırıldıklarını, birikimlerini kaybettiklerini anlattı.

Turan savcılığa verdiği dilekçede, "En son fonda çok sıkışma var diyerek beni o kadar çok sık aradı ki 33 milyon TL Denizbank’tan kredi çektim. Bunu da elden Erzan’a verdim. Toplamda 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para verdim. Kendisi de bana 6 milyon 400 bin dolar geri ödedi ancak kalan parayı ödemedi" ifadelerine yer verdi.

Kim ne kadar dolandırıldı?

Arda Turan: 7 milyon 500 bin dolar

Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar

Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar

Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar

Emrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar

Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar

Bülent -İnci Çeviker: 2 milyon 198 bin dolar

Burhan Taşpolat-Evrim Pınar Güzel: 1 milyon 416 bin dolar ve 1 milyon 500 bin TL

İsmail İbrahim Çağlar: 2 milyon 910 bin dolar

Musa Mert Çetin: 75 bin dolar

Ömer Kahraman: 940 bin dolar ve 5 milyon 884 bin TL

İbrahim Kocabaldır: 140 bin dolar

Uğur-Nurettin Gözaçan: 500 bin dolar

Nuray Şengüller: 312 bin dolar