Futbolda dolandırıcılık davası: İddianamede, Fatih Terim'in ifadesine yer verilmedi

Bankacı Seçil Erzan'ın, "Fatih Terim Fonu" ismiyle yaptığı dolandırıcılığa ilişkin davanın iddianamesinde Fatih Terim'in ifadesine yer verilmediği ortaya çıktı.

Futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı ve Selçuk İnan’ın da arasında bulunduğu 18 kişiyi toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davasının iddianamesinde, Fatih Terim'in isminin mağdur olarak da müşteki olarak da geçmediği ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Fatih Terim'in 2 Haziran'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şikâyetçi sıfatıyla ifade verdiğini hatırlatırken söz konusu ifadenin iddianamede yer almadığını belirtti.

Saymaz, Seçil Erzan'ın ise mahkemede, Terim'den 300 bin dolar aldığını söylediğini yazdı.

SEMİH KAYA VE 10 KİŞİYE TEFECİLİK SORUŞTURMASI

Saymaz'ın aktardığına göre iddianamenin son sayfasında ise eski Galatasaray futbolcusu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında 'tefecilikten' soruşturma yürütüldüğü aktarılıyor.

Seçil Erzan, ifadesinde, 3 milyon 200 bin dolar aldığı Semih Kaya'ya 5 milyon 700 bin dolar ödediğini ancak buna rağmen 'yakasını kurtaramadığını' anlatıyor.

NE OLMUŞTU?

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameyi hazırlayan savcılık ‘nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik’ suçlarından 226 yıl hapis cezası istedi.

Mahkemenin sorusu üzerine ise “Bu kişi Fatih Terim’dir. Galatasaray camiasında onun sözüne güveniliyordu” dedi. Seçil Erzan “Sonradan bir fon furyası ortaya çıktı. 2021 Temmuz’a kadar bir sorun olmadı. İsmini şimdi vermek istemediğim 2 kişi benden bir anda 1 verdilerse 200-300 istemeye başladılar. Tehdit ettiler. Evime gelip yağma yaptılar, önüme mermi koydular. Kazandırırken Seçil’dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum” dedi.

ARDA TURAN 33 MİLYON TL KREDİ ÇEKTİ

Arda Turan ve Emre Belözoğlu ise kandırıldıklarını, birikimlerini kaybettiklerini anlattı.

Turan savcılığa verdiği dilekçede, "En son fonda çok sıkışma var diyerek beni o kadar çok sık aradı ki 33 milyon TL Denizbank’tan kredi çektim. Bunu da elden Erzan’a verdim. Toplamda 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para verdim. Kendisi de bana 6 milyon 400 bin dolar geri ödedi ancak kalan parayı ödemedi" ifadelerine yer verdi.

Kim ne kadar dolandırıldı?

Arda Turan: 7 milyon 500 bin dolar

Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar

Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar

Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar

Emrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar

Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar

Bülent -İnci Çeviker: 2 milyon 198 bin dolar

Burhan Taşpolat-Evrim Pınar Güzel: 1 milyon 416 bin dolar ve 1 milyon 500 bin TL

İsmail İbrahim Çağlar: 2 milyon 910 bin dolar

Musa Mert Çetin: 75 bin dolar

Ömer Kahraman: 940 bin dolar ve 5 milyon 884 bin TL

İbrahim Kocabaldır: 140 bin dolar

Uğur-Nurettin Gözaçan: 500 bin dolar

Nuray Şengüller: 312 bin dolar