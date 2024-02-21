Fatih Altaylı, Feyza Altun'un gözaltı sürecini anlattı: "Rakı içip ağlamış"

Şeriat hakkındaki paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan avukat Feyza Altun'un gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlatan gazeteci Fatih Altaylı, "Altun gözaltı sırasında 5 dakika izin istemiş, rakı içip ağlamış" dedi.

Şeriat hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan avukat Feyza Altun'un gözaltı sürecinde yaşadıklarını gazeteci Fatih Altaylı anlattı.

Altaylı, gözaltına alınmadan önce Altun'un "Ben bir 5 dakika izin istedim kendime. Bir rakı koydum oturdum onlar diyor görevini yaparken ben de bir kadeh rakı içtim" dediğini aktarıp "Rakısını koyduktan sonra ağlamaya başlamış" dedi.

Altaylı'nın aktardığına göre, gözaltı için Altun'un evinin kapısında 15 polis ile bir savcı bekliyordu. Altaylı, Altun'ın gözaltı işlemi için gelenlere "O kadar kalabalığa gerek yok, bir yere kaçacak halim de yok niçin devletin imkanlarını benim gibi minicik kadın için bu kadar seferber ettiniz? Çağırsanız da gelirdim" dediğini aktardı.

Altaylı'nın anlattıklarına göre Altun polislere "Merak etmeyin, korkudan veya başka bir şeyden değil üzüntüden ağlıyorum. Bu olayın oluş biçimi beni gücendirdi. Bu yapılan bana karşı bir ayıp değil, hukuka karşı, adalete karşı bir ayıp. O yüzden gücendim biraz" dedi.

Feyza Altun'un, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedilmişti.