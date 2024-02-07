Fatih Altaylı hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

"Eline sağlık" paylaşımından sonra hakkında soruşturma başlatılan Fatih Altaylı için "suçu ve suçluyu övme" iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir üniversite öğrencisinin Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa taşıdığı tevhid bayrağı gerekçesiyle yumruk atması sonrasında “Eline sağlık” paylaşımında bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Fatih Altaylı hakkında “Suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.

ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI



İddianame, İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, iddianameyi mevcut delillerin toplanmaması gerekçesiyle iade etti. Ancak savcılık iade kararına itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin iadesi kararını kaldırarak dosyayı yeniden 21. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi. Bunun üzerine iddianameyi kabul eden mahkeme, suçun vasfı nedeniyle Altaylı hakkında basit yargılama usulü kapsamında yargılama yapılmasına hükmetti. Mahkeme, Altaylı ve avukatlarına savunmalarını dilekçe şeklinde sunmaları için 15 günlük süre verdi. Mahkeme tensip zaptında 15 günlük süre dolduktan sonra duruşma yapmadan beraat kararı, düşme veya ceza verilebileceğini de belirtti. Mahkeme, Altaylı hakkında 5 Ocak 2024 tarihinde verilen adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına karar verdi.