Fatih Altaylı önceden uyarılmış: ‘AKP’deki FETÖ’cüler sana hamle yapacak’

Fatih Altaylı, hakkında soruşturma başlatılmadan 10 gün önce bir AKP’linin kendisini aradığını ve ‘parti içindeki FETÖ’cülerin kendisine operasyon çekeceği’ konusunda uyardığını söyledi. Altaylı, söz konusu kişinin parti içinde ‘Pelikancı’ grupla hareket ettiğini ve güçlenmeye başladığını anlattığını da ekledi.

‘Tevhid’ bayrağı taşıdığı için İsmail Aydemir’e yumruk atan Ege Akersoy’a X’ten ‘Eline sağlık’ yazınca hakkında soruşturma başlatılan Fatih Altaylı, Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuştu.

10 gün önce bir AKP’li tarafından arandığını söyleyen Altaylı, söz konusu kişinin, şunları söylediğini kaydetti: “Yaklaşık 10 gün önce AK Parti içerisinden biri arayıp dedi ki, ‘FETÖ’cüler içeride halen varlar ve sana karşı hamle yapacaklar. ‘Böyle bir güçleri var mı?’ dedim. ‘Var, partide yeniden örgütleniyorlar’ dedi. Tipik Fetullah işi, çok net. Eski Fetullahçı kadroların işi. Pelikan ve Fetullah el ele. Zaten aralarında çok fark yok. Onların yaptığı iş.”

Söz konusu hamleyi beklediğini söyleyen Altaylı, şöyle devam etti: “Burada kıyametin kopma nedenini anlamıyorum. Ben çeşitli vesilelerle haftada bir ifade veriyorum. Normal. Ortada köpürtülecek bir şey yok.”

Bu hedef göstermelerin yayınlarıyla ilgili olduğunu anlatan Altaylı, şunları söyledi:

“Büyük ihtimalle bundan ötürü. CİNER’den ayrılınca olmam diye düşündüler. İnsanın söylediklerinin toplumda karşılığı olunca oluyor. Ben de medeni ve hukukun geçerli olduğu ülkede bir gazeteci nasıl davranırsa öyle davranıyorum. Türkiye’de baskı rejimi var diye düşünmeden gazetecilik ve yorumculuk nasıl yapılırsa ona devam ediyorum. Açık söylemek gerekirse bundan rahatsız olan, iktidar değil, troller ve geçmişten beri benimle hesabı olanlar.”

TWEET’İ NEDEN ATTI?

Söz konusu tweet’i atma nedenini anlatan Altaylı, şunları söyledi:

“O an yanımda reklamcı arkadaşım vardı. Dedim ki, ‘Bir tweet atacağım. İki taraftan birden küfür yiyeceğim.’ Ve attım. Arkadaşım ‘Kimi kastediyorsun’ dedi. ‘Kim kimi anlarsa onu. Sen şimdi tartışmaya bak’ dedim. Çünkü biliyorum, herkes kendi açısından algı yapacak. Ben test amaçlı attım. 3-4 saat sonra yazdım bunu. Dedim ki ‘Bir test yaptım, sonucunu aldık.’ Niyetim toplumdaki bölünmeyi görmek ve göstermekti. Bunca yıl suçu ve suçluyu övmemişim şimdi mi öveceğim?”

ALTAYLI'YA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından "Tevhid" bayrağı taşıdığı için İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy için "Eline sağlık" yazdığı paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Altaylı'nın 24 Aralık 2023'te YouTube'da yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan da resen ayrı bir soruşturma başlatılmıştı.

Altaylı, bugünkü yazısında gidip ifade vereceğini açıklamış; kendisini hedef gösterenlere de yanıt vermişti.

Altaylı'yı hedef gösterenler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da vardı. Kütahyalı, Altaylı hakkında "devlet içi hazırlıkların sürdüğünü" iddia etmişti.