Fatih Cami'sindeki imama bıçaklı saldırı: 1 kişi taburcu edildi

İstanbul'da 8 Ocak'ta Fatih Cami'sinde imam Galip Usta'ya yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sırasında yaralanan Bilal Erdem, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavinin ardından taburcu edildi. İmam Galip Usta'nın tedavisi ise normal serviste sürüyor.

İstanbul'da Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Bilal Erdem, taburcu edildi.

Camide 8 Ocak Pazartesi günü meydana gelen bıçaklı saldırıda Kurra Hafız Galip Usta ile yaralanan cami cemaatinden Erdem, hastanenin yoğun bakım servisinde gördüğü tedavi sonrasında göğüs cerrahi servisine alındı.

Erdem, hastanede, tüp drenajıyla akciğer kanaması tedavi edildi.

Bilal Erdem, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık durumunda gözlenen iyileşme neticesinde bu sabah hastaneden taburcu edildi.

İMAMIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan imam Galip Usta'nın ise Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde normal serviste tedavisi sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Fatih Camisi'nde 8 Ocak'ta namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarılmıştı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

Şüpheli Ö.S, olay yerine gelen polislerce gözaltına alınırken sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem hastaneye kaldırılmıştı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Ö.S'nin çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.