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Bahçeli'den Fatih Camisi imamının bıçaklanmasına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Camisi imamı Galip Usta'nın bıçaklanmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP lideri, "Karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına inanıyorum" dedi.

Güncel
  • 10.01.2024 15:18
  • Giriş: 10.01.2024 15:18
  • Güncelleme: 10.01.2024 15:27
Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli'den Fatih Camisi imamının bıçaklanmasına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Camisi imamı Galip Usta'nın bıçaklanmasıyla ilgili paylaşım yaptı. 

'Provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklar' olduğunu öne süren MHP lideri, "Karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına inanıyorum" dedi.

Bahçeli'nin paylaşımı şöyle: 

NE OLMUŞTU?

Fatih Camisi’nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı. Şüphelinin "Allahuekber, putları camiden çıkartın" diye bağırdığı belirtilmişti.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılmıştı.

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