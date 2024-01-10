Bahçeli'den Fatih Camisi imamının bıçaklanmasına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Camisi imamı Galip Usta'nın bıçaklanmasıyla ilgili paylaşım yaptı.

'Provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklar' olduğunu öne süren MHP lideri, "Karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına inanıyorum" dedi.

Bahçeli'nin paylaşımı şöyle:

Geçtiğimiz pazartesi günü menfur bir saldırıda yaralanan İstanbul Fatih Camii İmamı Sayın Galip Usta ile birlikte cami cemaatinden Sayın Bilal Erdem’e özellikle şifalar temenni ediyorum. Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık…