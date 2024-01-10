Özgür Özel'den bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamına geçmiş olsun telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu ve kınadığını belirten Özel, Usta’ya acil şifalar dileyerek dayanışma duygularını iletti.

NE OLMUŞTU?

Fatih Camisi’nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı. Şüphelinin "Allahuekber, putları camiden çıkartın" diye bağırdığı belirtilmişti.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılmıştı.