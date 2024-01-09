Fatih Camisi imamını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Fatih Camisi'nde İmam Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçaklayarak yaralayan Ö.S., adliyeye sevk edildi. Zanlının "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Burada savcılıktaki işlemleri biten şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Camisi'nde dün akşamki bıçaklı saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ö.S'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Ö.S. polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Ö.S. hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu, 2028 yılına kadar da kayıtlı av tüfeği ruhsatı olduğu belirlendi.

BABASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, şüphelinin babası Hüseyin S. de ifade işlemleri için Bursa'dan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi.

İfadesinde oğlunun 2012'de evlenip 2019'da boşandığını, daha sonra bir evlilik daha yapıp eşinden ayrıldığı için sorunlar yaşadığını belirten Hüseyin S, son aylarda ise işlerindeki bozulma nedeniyle kendisini dini konulara verdiğini anlattı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Ayrıca şüphelinin emniyette susma hakkını kullandığı, sağlık raporunda alkol ve uyuşturucu çıkmadığı bildirildi.

Bu arada şüphelinin tek başına Bursa'dan kendi aracıyla Fatih Camisi'ne geldiği öğrenildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheli Ö.S., tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Camisi’nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı.

Şüphelinin "Allahuekber, putları camiden çıkartın" diye bağırdığı belirtilmişti.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılmıştı.