Fatih Erbakan, 3 şehir dışında ittifaka kapıları kapattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Sayın Cumhurbaşkanımızla İGDAŞ, belediyenin işlettiği lokantaları masaya yatırıp da bir pazarlık yapmamız söz konusu olamaz. Malatya, Bursa Büyükşehirlerini istediğimiz hatta İstanbul Büyükşehir’in bazı iştiraklerini istediğimiz iddialarını açık bir şekilde reddediyoruz” dedi. Erbakan, “İttifak söz konusu olursa sadece İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir bazında olabilir. Diğer il ve ilçelerde biz kendi adaylarımızla seçime katılacağız” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında büyükşehir belediye ve belediye şirketlerinde yönetim hakkı istedikleri iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbakan, ittifak ihtimali olursa bile 3 büyükşehir çerçevesinde olabileceğini, geri kalan tüm il ve ilçelerde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyleyerek şunları ifade etti:

"YEREL SEÇİME YÖNELİK İŞBİRLİĞİNİ KONUŞTUK"

“Sayın Cumhurbaşkanımızla 45-50 dakikalık bir görüşmede Gazze ve ülke gündemi ile birlikte yerel seçime yönelik iş birliğini de konuştuk. Ancak bizim bu görüşmede Malatya, Bursa Büyükşehirlerini istediğimiz hatta İstanbul Büyükşehir’in bazı iştiraklerini istediğimiz iddialarını açık bir şekilde net bir şekilde reddediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş (İGDAŞ), belediyenin işlettiği lokantaları masaya yatırıp da bir pazarlık yapmamız söz konusu olamaz. Hiçbir yetkilimiz de AK Partili yetkililerle ittifaka yönelik hiçbir temasta bulunmadı. Dolayısıyla kamuoyunda ortaya atılan iddialar tümüyle gerçek dışıdır."

"150 BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZI İLAN ETTİK"

"Biz bugüne kadar 150 belediye başkan adayımızı ilan ettik bu açıkladığımız adaylardan da geri dönüş olması mümkün değil. Başından beri de söylediğimiz gibi bir ittifak söz konusu olursa sadece İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir bazında olabilir. Diğer il ve ilçelerde biz kendi adaylarımızla seçime katılacağız. Teşkilatlarımız da yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar kritik olmadığı görüşündeler. Yetkili kurullarımızla istişare ederek kararımızı önümüzdeki günlerde vereceğiz.”