Kulis: Erbakan, AKP'den Konya'yı istiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın AKP’den Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı istediği öne sürülüyor. Kulislerde ise, Erdoğan'ın tercihinin mevcut başkandan yana olacağı konuşuluyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile önceki gün bir araya gelen Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’da “AKP’yi desteklemenin karşılığında Konya’nın YRP’ye bırakılmasını talep ettiği” iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; “Konya’nın, Refah Partisi’nin kurucusu Necmettin Erbakan’la anıldığı ve YRP için önem taşıdığı” ileri sürülerek, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’da “AKP’yi desteklemenin karşılığında Konya’nın YRP’ye bırakılmasını talep ettiği” öne sürülüyor.

Ancak kulislerde Erdoğan’ın, bir dönem adı cumhurbaşkanlığı kabinesi için de geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın “çalışmalarını beğendiği ve Konya’da tercihinin yeniden Altay’dan yana olduğu” konuşuluyor.

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ERDOĞAN, HÜDAPAR LİDERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile de AKP Genel Merkezi'nde görüşmüştü.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren toplantıyı değerlendiren Yapıcıoğlu, Erdoğan ile görüşmesinin yerel seçimlere ilişkin olduğunu söylemişti.