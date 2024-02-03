Fatih Erbakan açıkladı: Yeniden Refah Partisi seçimlere kendi adaylarıyla girecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ittifak kararını açıkladı. 5 neden sayan Erbakan, seçimlere ittifaksız gireceklerini duyurdu. Erbakan; Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarını 10 Şubat'ta ilan edeceklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde yerel seçimlere yönelik ittifak kararlarını açıkladı. Erbakan, seçimlere tek başlarına gireceklerini duyurdu.

Seçimlere kendi adaylarıyla girme kararları için 5 madde sayan Erbakan, şunları söyledi:

'MİLLETİMİZ İSTEMİYOR'

"Müzakere sürecinde karşımıza 5 sebep çıktı. Bu seçimin 14 Mayıs'tan önemli bir farkı olduğunu gördük. Milletimiz bu seçimde ittifak yapmamızı istemiyor. 14 Mayıs'ta milletimiz fedakarlık yaparak ittifak istiyordu.

Bizim önceliğimiz milletimizin bizden beklentisidir. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde milletimizin bizden beklentisi dikkate alarak Cumhur İttifakı içinde yer almıştık ancak bu seçimde millet ittifakın içinde yer almamızı istemiyor.

'TEŞKİLATLARIMIZ İSTEMİYOR'

İkinci sebep, teşkilatlarımız da ittifakın içinde yer almamızı istemiyordu. Bir önceki seçimde teşkilatların yüzde 60'ı istemiyordu, bu seçimde yüzde 95'i istemiyor.

'KARŞIDA İTTİFAK YOK'

Üçüncüsü, biz bu seçimlere beka seçimi olarak bakmıyoruz. Dördüncü husus da 14 Mayıs'taki karşı blok bu seçimlere ittifak olarak girmiyor. Karşı blokta böyle bir kenetlenme yoksa burada da ittifak yapılması ciddi bir husus olarak görülmüyor.

'ADİL BİR TEKLİF GELMEDİ'

Beşinci husus, AKP ile yapılan görüşmelerde AKP'nin bize adil tekliflerle gelmemiş olmasıdır. İyi niyetle bu görüşmeleri yaptık ancak adil ve dengeli bir taleple karşılaşmadık. Madem İstanbul ve Ankara'nın CHP zihniyetinden kurtarılmasını istiyoruz, o zaman muhataplarımızdan da bu yaklaşımı görmemiz lazımdı."

AKP ile bu seçimlerde ittifak yapmamaya karar verdiklerini açıklayan Erbakan, "Ankara, İstanbul ve İzmir'de de kendi adaylarımızı çıkarmaya karar verdik. Bu üç şehirdeki adaylarımızı 10 Şubat'ta Ankara'da ilan edeceğiz" dedi.

Erbakan, Cumhur İttifakı içinde yer almalarının asıl sebebinin ülkenin selameti olduğunu ve mutabakat metnini ortaya koyarak temel prensiplerinden ödün vermeden Cumhur İttifakı içinde yer aldıklarını açıkladı.

EKONOMİ VE BÜTÇE ELEŞTİRİSİ

Kararını duyurmadan önce iktidara yönelik eleştirilerde de bulunan Erbakan, hem ekonomi hem de Gazze konusunda hükümete yüklendi. 14 Mayıs seçimleri öncesi AKP ile imzalanan protokol metninin uygulanmadığını vurgulayan Erbakan, şöyle konuştu:

"Bu mutabakat metni sayesinde ilkelerimizin arkasında durduk, başka bir talebimiz olmadı. Ancak üzülerek gördük ki 14 Mayıs için ortaya koyduğumuz mutabakat metininde yazanların tersi ortaya koyuldu. İşte 2024 bütçesi, emeklinin ve dar gelirlilerin içinde bulunduğu durum bunun en önemli göstergeleridir. Zam yağmurları da bunun başka bir göstergesi."

"MİTİNG YAPMAK DIŞINDA ADIM ATMADILAR"

İktidarın İsrail'e karşı hiçbir somut adım atmadığını da vurgulayan Fatih Erbakan, "İktidarın Gazze konusunda adım atmadığını da üzülerek görüyorum. İsrail Büyükelçisinin kovulması, Tel-Aviv'deki büyükelçimizin geri çekilmesi, ticari ilişkilerin durdurulması gibi adımlar atılmadı ve 30 bin insanımız göz göre göre katledildi. İktidarda bulunanlar miting yapmak dışında hiçbir adım atmamışlardır" ifadelerini kullandı.