Yeniden Refah Partisi'nin ittifak kararı öncesi Yeni Şafak'tan Suat Kılıç'a 'FETÖ' göndermesi

Yeniden Refah Partisi'nin ittifak kararını açıklamasına kısa süre kala yandaş Yeni Şafak Gazetesi, partinin sözcüsü Suat Kılıç'a 'FETÖ'cü' göndermesinde bulunurken Kılıç'ın ittifakı engellemeye çalıştığı ve amacının partinin genel başkanlık koltuğuna oturmak olduğunu öne sürdü.

Yeniden Refah Partisi (YRP), AKP ile yerel seçimler için sürdürdüğü ittifak görüşmelerinin ardından kararını bugün açıklayacak. YRP'nin kararını partinin genel başkanı Fatih Erbakan açıklamadan kısa süre önce yandaş Yeni Şafak Gazetesi, Suat Kılıç'ın partiyi ele geçirmeye çalıştığını ve FETÖ itirafçılarının ifadelerinde Suat Kılıç için “başbakan adayımızdı” dediklerini öne sürdü.

Yeni Şafak'ta yer alan haberde Suat Kılıç’ın ittifakı engelleyecek hamleler yaptığı ve Genel Başkan Fatih Erbakan’ı baskı altına aldığı iddia edildi.

"AMACI GENEL BAŞKAN OLMAK"

Yeni Şafak'ın haberinde, AKP ile YRP arasındaki ittifak görüşmelerinin olumlu ilerlediği ancak Suat Kılıç'ın ittifak karşıtı propaganda yaptığı öne sürüldü. Kılıç'ın partide kadrolaşmaya gittiği ve amacının partinin genel başkanlık koltuğuna oturmak olduğu iddia edildi.

FETÖ'CÜ İMASI

Kılıç için 'FETÖ'cü' iması da yapılan haberde "Bir dönem Gençlik ve Spor Bakanlığı da yapan, FETÖ’cülerle ilişkileri nedeniyle AK Parti’de yeni görevler verilmeyen Suat Kılıç, 28 Mayıs seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklandıktan sonra, AK Parti’den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne katılmıştı" denildi.

"BAŞBAKAN ADAYIMIZDI"

OdaTV'de yayımlanan habere de atıf yapılırken FETÖ itirafçısı Nesip Yılmaz'ın, Suat Kılıç için 2010 yılında "Cemaat olarak ilerideki zamanlar Başbakan adaylarımızdan biridir. Bize her konuda yardım etmektedir" dediği aktarıldı.