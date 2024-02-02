Transfer sezonu sürüyor: Eski AKP’li başkanlar Yeniden Refah saflarında

Eski AKP Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve AKP'den 3 dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Gültekin Ayantaş Yeniden Refah Partisi’ne katıldı. İkili aday yapıldı.

Yenidne Refah, AKP'den transfer ettiği Nihat Çiftçi ve Gültekin Ayantaş'ı aday yaptı.

Yeniden Refah Partisi, yerel seçimler öncesi 45 belediye başkan adayını daha açıkladı. Bugüne kadar 447 belediye başkan adayını açıklayan Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de ittifak yapıp yapmayacağı pazartesi Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından yapılacak basın toplantısı ile açıklanacak.

Yeniden Refah Partisi’ne katılan 2015-2019 arası Şanlıurfa’da AKP'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Nihat Çiftçi, Yeniden Refah Partisi’ne katıldı. Çiftçi’ye rozetini Yeniden Refah Partisi’nin Başkan Vekili Sacit Günbey taktı.

GÜLTEKİN AYANTAŞ DA KATILDI

Ankara’nın Akyurt ilçesinde AKP'den 3 dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Gültekin Ayantaş ise Yeniden Refah Partisi’nin Akyurt Belediye Başkan Adayı oldu.